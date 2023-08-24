Haber: Mert Osman Erman

Quang Ninh ilindeki Ha Long Körfezi, yüzlerce küçük adacıkla doludur ve 2019 yılında 4 milyon turisti cezbetmiştir.

Körfezden yükselen ve birbirine dokunur gibi görünen ikiz kayalar, ziyaretçiler arasında oldukça popülerdir.

Ancak uzmanlar, Temmuz ayında yayımlanan bir raporda deniz seviyelerinin yükselmesi ve çok yakından geçen balıkçı teknelerinin kayaların erozyonunu hızlandırdığını uyardılar.

Vietnam Jeoloji ve Maden Kaynakları Enstitüsü'nden Ho Tien Chung, kaçak balıkçılığın ve düzensiz turizmin kayaların erozyonunu hızlandırmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Enstitü rapor için araştırma yaparken, çalışanlar bir turist teknesinin adacığa sadece 19 metre yaklaştığını gözlemledi.

Uzmanlar, kayaları çaprazlayan derin çatlaklar gözlemledi ve eğer koruma önlemleri alınmazsa çökebileceği uyarısında bulundu.

"Turistler, gelgitte tehlikeli olan kayaları görebilirler" dedi Ho Tien Chung.

"O zaman su seviyesi düşüktür, destekleyici ayakları aşındırılan kayaları açığa çıkarır ve yakında korumak ve güçlendirmek için önlemler alınmazsa çökme riski oluşur."

Körfezdeki adacıklar uzun zamandır kıyı erozyonunun etkisi altında kalmıştır ve son yıllarda birkaç diğer dikkate değer turistik cazibe merkezi şiddetli dalgalardan ciddi şekilde etkilenmiştir.

Etkileri dengelemek için rapor, körfeze yeni düzenlemeler getirilmesini önerdi, bunlar arasında körfezden geçen teknelerin hızını sadece 5-10 km/saat (3-6 mil/saat) sınırlamak da bulunmaktadır.

Ayrıca yerel balıkçıların kayaların etrafında balık avlamaktan kaçınmalarının teşvik edilmesi ve çatlaklara çimento enjekte edilmesinin adacığın temellerini desteklemek için kullanılması da raporda eklenen öneriler arasındadır.