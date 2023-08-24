Haber: Mert Osman Erman

Kimileri, Donald Trump olmadan sıkıcı olacağını düşünmüştü - en büyük gösteri ustası - ancak durum böyle olmadı. Eski başkan 2016'daki ön seçim tartışmalarının partinin canlı enerjisi olabilirdi, ancak Wisconsin'e seyahat eden sekiz rakip, onun yardımı olmadan da heyecan getirebileceklerini kanıtladılar.

Ancak bazı adaylar öne çıktı - ve bazıları kenarda görünüyormuş gibi göründü.

İşte kazananlar ve kaybedenlerin bir özeti.

KAZANANLAR



Vivek Ramaswamy: Kamu görevinde hiç bulunmamış bir adam - ve 2004-2020 arasında hiçbir başkana oy vermemiş olan - bu Cumhuriyetçi tartışmasını tamamen domine etti.

Geniş bir gülümseme ve hızlı bir dil ile sık sık sahnede kendisi dışında eğlenen tek aday gibi görünüyordu. Bunun kısmen bu politik yeni başlayanın beklentileri aştığı ve merkezi sahnede yer aldığı için olduğu söylenebilir.

Dostlarından gelen darbeleri rahatça savuşturdu, Christie'nin sol eğilimli haber kanalı MSNBC'de bir şov denemekte olduğunu ve Haley'nin Ukrayna konusundaki pozisyonları ile savunma müteahhitleri kurulu üyeliği için oynadığını söyledi.

"Sahnedeki tek kişi benim, satın alınmış ve ödenmiş tek kişi benim," dediği iklim değişikliği tartışması sırasında rakiplerinden öfke çığlıkları geldi.

Tekrar tekrar, Ramaswamy, kendini bir grup siyasi kurum içi kişiye karşı dışarıdan gelen biri olarak konumlandırdı. Görüşlerinin çoğu - Ukrayna'nın Rusya'ya toprak vermesi, ABD-Meksika sınırını güvence altına almak için askeri güç kullanmak ve ABD şirketlerine Çin'le iş yapmayı yasaklamak - hatta Cumhuriyetçi Parti içinde bile politik mainstream dışında. Ancak Trump 2016'da gösterdiği gibi, abartılı ve uygulanamaz politika önerileri bile dikkat çekmekte etkili olabilir.

Ramaswamy, muhtemelen Trump'a meydan okumak için siyasi yakıta sahip değil, hatta istemeyebilir, ancak akşamki tartışma, önümüzdeki aylarda yarışta etkili bir faktör olmaya devam edeceğini garanti ediyor.

Mike Pence: Kongre üyesi, vali ve başkan yardımcısı olarak hizmet veren deneyimli bir politikacı için biraz mücadele kalmış gibi görünüyor.

Başkanlık kampanyası sıkıntı içinde olsa da - Trump destekçileri tarafından sevilmeyen ve Trump eleştirmenleri tarafından güvensiz bulunan - çarşamba gecesi tartışma sahnesindeki deneyimi ona iyi hizmet etti.

Erken saldırıya geçti, Ramaswamy'nin deneyimsizliğini eleştirdi, "Şimdi, iş başında eğitim zamanı değil" dedi.

O, ulusal düzeyde kürtaj sınırlamaları için tutkulu bir dini temellendirmeyi sundu. Bu olası olarak gelecek yılki genel seçimde iyi sonuç vermeyecektir. Ancak, Iowa ve Güney Karolina gibi eyaletlerde dengeyi sağlayabilecek olan Evanjelik Cumhuriyetçilerini kazanmada yardımcı olabilir.

Tartışmanın ikinci yarısında, Trump'un tartışmaya geldiği konuşulduğunda, Pence son sözü söyledi ve 6 Ocak 2021'de Trump'un emrine karşı seçim sonuçlarını reddettiğinde Anayasayı ilk sıraya koyduğunu söyledi. Birkaç rakibi bile onun lehine konuştu.

Pence'in kampanyasının temel zorlukları devam ediyor, ancak en azından bir gece için bir zamanlar birçok muhafazakar Cumhuriyetçi tarafından başkanlık malzemesi olarak kabul edilmiş olduğunu gösterdi.

Nikki Haley: Eski ABD'nin BM elçisi olan bu kadın, onu küçümseyenleri sürpriz yapmakta alışılmış bir yol izledi. Bir seçimde bile kaybetmedi, Güney Karolina valiliği için daha fazla tecrübeli Cumhuriyetçi adaylarına meydan okurken bile.

Çarşamba gecesi, hem Trump'a hem de Cumhuriyetçi Partiye sert eleştiriler sunarak öne çıktı.

"Bu işi Cumhuriyetçiler de yaptı," dedi, devasa ABD bütçe açığını anlatırken. "Harcamayı durdurmaları, borçlanmayı durdurmaları gerekiyor." Eski başkana konu geldiğinde, Trump'un "Amerika'daki en sevilmeyen siyasetçi" olduğunu söyledi ve Cumhuriyetçi Partinin genel seçimde bundan zarar göreceği konusunda uyardı.

Ayrıca mücadele isteğini gösterdi. Ukrayna'ya sürekli ABD yardımına karşı çıkan Ramaswamy ile kavgaya tutuştu, onu destekliyor. Ve Pence ile kürtaj konusunda çatıştı, ulusal bir kürtaj yasağı taleplerini gerçekçi ve siyasi olarak zararlı bulduğunu söyledi.

Bu sefer paketin önünde öne çıkamazsa bile, tartışma performansı gelecekteki başkanlık yıllarında eski bir başkan tarafından domine edilmediği zamanlarda 51 yaşındaki kadını gelecekteki başkanlık seçimleri için pozisyonlandırabilir.

ORTA SIRALAR



Tim Scott ve Chris Christie: Christie'nin yapması beklenen tam olarak buydu. Trump'a saldırdı, Ramaswamy'yi hedef alan bazı seçkin satırlar kullandı ve genel olarak canlı ve kavgacıydı.

Tanıtıldığında, Trump'ı eleştirdiğinde ve Ramaswamy'ye büyük darbeler indirdiğinde yuhalandı.

En iyi satırı, siyasi acemiyi "ChatGPT gibi konuşuyor gibi" dediğinde geldi - ancak bu özel dönüşü onu kalabalığın hoşuna gitmek için hiçbir şey yapmadı.

Tim Scott için iyi adam tutumu, en ısıtıcı tartışma anlarında genellikle çatışmanın üzerinde kaldı. Bu, birçok seçmeni kazanmasına yardımcı olmayacak, ancak Trump'un başkan yardımcısı adayı olarak olmak istiyorsa referanslarını parlatmaya yardımcı olabilir.

KAYBEDENLER



Ron DeSantis: Yılın başında, Cumhuriyetçi adaylığı için yarışın DeSantis ve Trump arasında iki kişilik bir yarış olacağı görünüyordu. O zamandan beri Florida valisi anketlerde düştü.

Eğer geri kalan Cumhuriyetçi paket henüz ona yetişmediyse, bu tartışmadan sonra kesinlikle ona yetişmiş olabilir.

Kötü bir performans değildi - anları vardı, özellikle askeri hizmetinin kaydını ve opioid salgını ile başa çıkmak için daha saldırgan hükümet politikalarını konuşurken.

Ancak, tartışmanın ana anlarının hepsinde kenarda kaldı. Ramaswamy onun etrafında daireler çizdi. Pence ve Haley gibi diğer adaylar, onu kürtaj ve Ukrayna'ya ABD yardımı gibi konularda kenara itti. Konu Trump'a ve son zamanlardaki suçlamalarına geldiğinde dengesiz görünüyordu.

Bu, Trump'un farkı kapatmak için ihtiyaç duyulan türden bir performans değildi. Bir zamanlar Cumhuriyetçi Parti'nin geleceği olarak adlandırılan adam sadece bir faktör değildi.

Asa Hutchinson ve Doug Burgum: Eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson, Milwaukee tartışması için son adaydı. Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum, kampanyasına 1 dolar bağış yapan herkese 20 dolarlık hediye kartı sunarak sahneye çıkmayı başardı.

Her iki adayın da sahnede olmaya değer olduklarını göstermeleri acil bir ihtiyaçtı ve her ikisi de genellikle göz ardı edilenlerdi.

Hutchinson'ın Trump'a yönelik eleştirileri, Christie'nin daha keskin saldırılarına kıyasla zayıf geldi. Ve Burgum'un şehir dışındaki küçük eyalet konservatizmi asla gerçekten öne çıkmadı.

Gelecek ayki Kaliforniya ön seçimi için nitelik standartları daha sıkı hale gelecek ve her iki aday da çarşamba gecesi ihtiyaç duydukları türden bir destek oluşturmak için yeterince fazla yapmadı.