Haber: Mert Osman Erman

Bu yüzden, Rusya'da, suçluların cezalandırılmadığında şaşkınlık yaşandı. Bay Prigozhin ve Kremlin arasında isyanı sona erdirmek için anlaşma yapıldığında; Wagner'in kurucusu ve savaşçıları aleyhindeki tüm suçlamalar düşürüldüğünde, Rus askerlerinin belirsiz ancak kısa ayaklanma sırasında öldüğü gerçeğine rağmen.

Bu, Başkan Putin'i zayıf gösterdi

Anlaşılan uzlaşma (dokunulmazlık karşılığında isyanı sona erdirmek) hakkında yorum yaparken bir Rus gazetesi şöyle yorumladı: "Bu tür uzlaşmalar genellikle siyasi rakiplerle yapılır. Suçlular ve teröristlerle asla yapılmaz. Acaba Bay Prigozhin'u artık bir siyasi figür olarak mı görmeliyiz?"

Aniden şeyler oldukça farklı görünüyor

Tam olarak iki ay sonra, Bay Prigozhin özel jeti bir tarlaya çarpıp patladıktan sonra ölmüş olarak kabul ediliyor. Wagner komutanı Dmitry Utkin aynı jettedeydi. Rus elitleri, Bay Prigozhin'in bildirilen ölümü hakkında pek fazla gözyaşı dökmeyecek. Bu, Rusya'nın askeri liderliği için de geçerlidir; Bay Prigozhin açıkça ve yüksek sesle kınamış ve görevden alınmalarını talep etmişti. Wagner patronu, sözde "Adalet Yürüyüşü"nün (ayaklanması için kullandığı öfkelendirici bir ifade) Kremlin'i hedeflemediğini, bunun yerine Savunma Bakanı Sergei Shoigu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a yönelik olduğunu iddia etti.

Gerçekte, Wagner ayaklanması Başkan Putin'in otoritesine doğrudan bir meydan okuma ve Kremlin için küçük düşürücü bir 24 saat olmuştu. Putin kendisi, Rus devletinin Wagner'i finanse ettiğini belirtti. Para açıkça sadakati satın almamıştı.

Eğer bu iktidar tarafından bir intikam eylemi ise, bu Bay Prigozhin'in sadık destekçilerine ve silahlı direnişi düşünen diğer Ruslara iki net mesaj gönderir:

Denemeyin



Deneyenlere ne olduğuna bakın.

Bu, Başkan Putin'in bu dramatik olaylardan iç politik olarak daha güçlü bir şekilde çıkabileceği anlamına gelir.

Ancak Bay Prigozhin bir şehit olursa ne olur? Ona sadakat yemin etmiş ve iyi eğitimli savaşçılar olanlar - kendi intikam eylemlerini çağırırlarsa ne olur?

Wagner ile ilişkilendirilen Grey Zone adlı bir Telegram kanalı, Bay Prigozhin'in bildirilen ölümünü "Rus hainleri"ne bağladı.

Bu hainlerin kim olduğunu ve Wagner'in tepkisinin ne olacağını belirtmedi.

Eğer bu kaza kötü niyetli bir hareketse, bu Rusya'daki birçok kişi için pek sürpriz olmayacaktır. İsyanın başından beri Bay Prigozhin'in kaderi hakkında ateşli spekülasyonlar oldu, eylemlerinin gerçekten affedilip affedilmeyeceği konusunda.

Bunu bilmeliydi. Yine de, son haftalarda özel uçağında uçarken havayolu seyahatini bir tehlike olarak görmediği açıktı. Belki de bugünün Rusyasında çok güçlü, çok önemli bir figür olduğuna inandığı için kendini korunaklı hissediyordu?