ADIYAMAN- 6 Şubat depremi sonrası Adıyaman’da iki vatandaşın enkazdan sağ kurtarılmasını sağlayan Meksika arama kurtarma ekibinin parçası olan arama kurtarma köpeği Proteo, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında yaşlılığa bağlı rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti. Proteo köpek adına Rotary 2420. Bölge Federasyonu tarafından Uluslararası Rotary afet fonu kullanılarak yaptırılan hayvan kliniği Adıyaman Belediyesine teslim edildi.

Yeni kurulan klinik, röntgen cihazı, ultrason, kan tahlili laboratuvarı, kedi ve köpek yoğun bakım üniteleri ile birlikte ameliyathane ve gerekli tam donanımlı cihazlar ile canlarımızın sağlıklı yaşamaları için hizmet verecek.

Konu hakkında açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç: “Katkılarından dolayı Rotary 2420. Bölge Federasyonu Başkanı Mehmet Altay, geçmiş dönem Güvernörlerinden ve Uluslararası Rotary Vakfı Bölge Sorumlusu Hasan Akbayrak, Nemrut Rotary Kulübü geçmiş dönem başkanı Ferit Binzet ve beraberindeki bölge görevlilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ