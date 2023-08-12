ESKİŞEHİR- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ESMEK tarafından Kentpark içerisinde oluşturulan Sosyal Kütüphane özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen “Eski Kapakların Yeni Hikayeleri” adlı etkinlikle kitap dostları, kült kitapların eşsiz hikayelerini ve karakterlerini kendi yaratıcılıklarıyla buluşturarak yeni ve özgün kapak tasarımları oluşturdular.

Atölye hakkında bilgi veren Büyükşehir Gençlik Merkezi yetkilileri, “Etkinlikte sulu boya, karakalem, pastel boya gibi tekniklerle dilediğimiz kitabın kapağını kendi yaratıcılığımızla yeniden oluşturduk. Yaş sınırlaması olmayan bu özel deneyimde katılımcılar 2 saat boyunca hayal güçlerini yaptıkları tasarımlarla kağıda yansıttılar.” dediler.

Sosyal Kütüphane, farklı içeriklere sahip etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek.

HABER:: EMİR YÜCEL