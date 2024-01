Haber: Mert Osman Erman

Vadodara şehrindeki Harni Gölü'nde Perşembe günü meydana gelen olayda, yedi ile 12 yaşları arasındaki 12 öğrenci ve iki öğretmen boğuldu.

Polis, olayla ilgili olarak iki kişiyi gözaltına aldı.

Şu ana kadar kurtarılan 18 öğrenci ve iki öğretmen, yakındaki bir hastanede tedavi görüyorlar.

Olayın nedeni henüz bilinmemekle birlikte, görgü tanıkları teknenin 14 yolcu kapasitesinin üzerinde dolu olduğunu söylüyor.

Tragik olay ulusal manşetlere taşındı ve birçok ebeveyn yetkilileri güvenlik kurallarını ihlal ederek çocuklarının hayatlarını tehlikeye attığı suçlamasında bulundu.

Bir kurtarılan öğrencinin yakını Asma Sheikh, BBC Gujarati'ye piknik ve tekne gezisi hakkında bilgi verilmesine rağmen, okul yetkililerinin öğrencilere can yeleği sağlamadığını iddia etti. Federal bakan Harsh Sanghvi, teknedeki öğrencilerin yalnızca 10'unun can yeleği taktığını ve bu da demek oluyor ki yolcuların çoğunluğunun bir can yeleği olmadığını söyledi.

BBC Gujarati, Perşembe günü kaza yerini ziyaret ettiğinde birçok ebeveynin göletin yakınında toplandığını belirtti. Birçoğu, öğrencilere yeterli güvenlik donanımı olmadan tekneye binmelerine neden izin verildiğini sorguladı.

"Bunun [olayın] ihmali bir sonucudur... bu, sistemin, hükümetin ve okulun doğrudan sorumluluğudur," diyen bir ebeveyn dedi.

Bazı ebeveynler, tekneden ve olaydan haberdar edilmediklerini iddia ettiler.

Bir öğrencinin kız kardeşi olan Naushin Gandhi, Times of India gazetesine öğrencilerin bir su parkına götürüleceği bilgisini aldıklarını, ancak onları bir gölete götürdüklerini söyledi.

"Trajediden bu yana okul yetkililerine ulaşmaya çalıştım ama kimse yanıt vermedi," iddia etti.

Bazı ebeveynler, Gujarat yetkililerinin ihmali sonucu gerçekleşen bu tür olayların "sık sık" meydana geldiğini iddia etti. Ekim ayında Morbi'de bir yaya asma köprüsü çöktüğünde en az 135 kişi hayatını kaybetmişti.

Bay Sanghvi, teknenin işletmecisini ve müteahhitini suçlayarak bu son olayı bir "hata" olarak adlandıramayacağını söyledi.

Gujarat hükümeti olayla ilgili bir soruşturma başlattı ve 10 gün içinde bir rapor istedi.

Yerel medya raporlarına göre, New Sunrise Okulu'ndan yaklaşık 80 öğrenci pikniğe gitmiş ve bazı öğrenciler tekne gezisine gitmiş, diğerleri başka etkinliklere katılmıştı.

Bir yetkili, teknenin "denge" sorunu olduğu için eğilmeye başladığını ve sonra devrildiğini söyledi.

Tekne kazaları Hindistan'da sıkça görülen olaylardır; gemiler genellikle kalabalık, kötü bakımlı ve güvenlik ekipmanı eksik olduğundan. Geçen yıl Hindistan'ın güney Kerala eyaletinde bir tekne alabora olduğunda 22 kişi hayatını kaybetmişti.