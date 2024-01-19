Haber: Mert Osman Erman

AB Kongresi, Cumartesi günü kısmi bir hükümet kapanmasını önlemek için Mart başına kadar hükümeti finanse etmek için yasa çıkardı.

Senato'nun bunu geçmesinden yaklaşık iki saat sonra Temsilciler Meclisi, siyasi gerilimlere rağmen kısa vadeli finansman önlemini geçirdi.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bütçe müzakerelerinde uzak bir mesafede bulunuyorlardı.

Ancak, bir son dakika Washington DC kar fırtınası ve hızla geçen tasarıyı hızlandırdı.

Başkan Joe Biden tarafından yasaya imzalandığında, 1,66 trilyon dolarlık (£1,3 trilyon) yasa tasarısı hükümet harcamaları üzerindeki mücadeleyi Mart başına erteleyecektir.

Senatörler finansman uzatmasını 77'ye karşı 18 oyla kolayca geçtikten sonra, Meclis'ten 314'e karşı 108 oyla geçti.

Kongre liderleri, pazar günü önemli harcama kesintileri ve destekleri karşılığında sağcı muhafazakarların taleplerine karşı çıkarak anlaşmaya vardı.

Kasım ayında Kongre, iki kısma ayrılan kısa vadeli bir finansman önlemi onayladı. Bazı önemli finansman 19 Ocak'a kadar devam ederken, hükümetin geri kalan operasyonları 2 Şubat'a kadar devam edecekti.

Cumhuriyetçi Temsilci Mike Johnson tarafından tasarlanan öneri, finansman seviyelerini değiştirmeyerek Demokratları etkilemeye ve sert çizgideki desteklerini kazanmaya yönelik bir girişimdi.

Bu grup, genellikle şişirilmiş olarak nitelendirdikleri tek bir hükümet harcama tasarısına karşı çıkıyor. Johnson, kürsüye çıkmadan önce ileriye dönük başka kısa vadeli önlemleri veya sürekli kararlar (CR'ler) almayacağını söyleyerek onların endişelerine bir işaret etti.

Louisiana'lı yasama organı, Kasım ayındaki önlemenin Kongre'nin hükümeti finanse etmek için 12 ayrı tasarı üzerinde çalışma zamanı vereceğini söyledi. Ancak süre yine tükendi. Tarım, enerji ve su, askeri inşaat, eski asker işleri, ulaşım ve konut programları dahil olmak üzere temel federal finansman, Cuma günü gece yarısında sona erecek.

Kapanma tarihi yaklaşırken Demokrat liderliğindeki Senato, bu hafta bu finansmanı genişletmek üzere bir CR'yi hızla ilerletme yolunu açtı - aynı zamanda Şubat ayında sona erecek finansmanı da.

Hesap kapatma tehdidiyle karşı karşıya kalan bu önlemi hızla Meclis'ten geçirmek, normal kuralları askıya almak ve tasarıyı iki üçte bir çoğunluk oyu ile geçirmeye çalışmak zorunda kalan Temsilciler Meclisi için daha da zor bir görevdi.

Cumhuriyetçiler, geçenlerde emekli olan ve üyelerin tıbbi sorunları nedeniyle parti hatlarına sadık kalmaları durumunda çok az oy kaybedebilecekleri için, Meclis'i zor bir durumda bıraktı.

Bu durum, Başkan Johnson'ı çoğunluk tarafından önemli destek almaya ihtiyaç duyan zor bir durumda bıraktı. Sonuç olarak, federal finansman seviyelerini sabit tutarak ve yeni siyasi gerilimlere yol açarak bu yasayı destekleyenler arasında Cumhuriyetçilerden daha çok Demokrat vardı.

AB Kongresi, daha çok Demokratların desteğiyle bir CR'yi kabul ettiğinde, Kevin McCarthy'nin Dramatik bir şekilde Kürsüden düşürülmesine yol açtı. Bazı muhafazakarlar, şu anki liderleri için benzer sonuçları uyardı, ancak bu tür bir hamle hakkında yapılan tartışmalar nispeten sönük kaldı.

Bu durum, bir kapanmayı önleme penceresini daraltan kötü hava koşullarından kaynaklanıyor ve Cumhuriyetçilerin suçlanabileceği bir kapanmayı önlemek için pencereyi daralttı.

Yine de, sert çizgideki muhafazakarlar, oylamadan önce Cumhuriyetçi meslektaşlarını eleştirmekten çekinmedi.

"Işte yine buradayız," dedi liderliği reddeden ancak liderin görevden alınmasına oy vermeyen Texaslı Chip Roy.

"Uçuşlarınızı yakalayın, Washington DC'ye kar fırtınası gelmeden önce çıkın, ama ihtiyaç duydukları tüm parayı verin."

Salı günü, başkente birkaç inç kar getiren bir kış fırtınası öncesi Meclis oylamalarını iptal etti.

Cuma günü bölgede beklenen karın çok daha yoğun olması muhtemel ve yüzlerce olası uçuş iptalini önlemek için Meclis Cuma günkü oylamaları zaten iptal etti.

Perşembe günü Senato'nun çoğunluk lideri Chuck Schumer, finansman önleminin gün sonuna kadar başkanın masasına gönderilebileceğine dair iyimserlik ifade etti.

"Bir kapanmayı önlemek ülke için çok iyi haber," dedi.

"Bu, Amerikan halkının görmek istediği şey: her iki tarafın bir araya gelerek sorumlu bir şekilde yönetmesi. Kaos, gösteri, kapanma yok."