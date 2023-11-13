Haber: Mert Osman Erman

İşçiler, pazar günü bir kısmı kayan bir arazi nedeniyle tünelin bir kısmının çökmesi sonucu mahsur kaldılar.

Üst düzey bir yetkili, erkeklere ulaşıldığını ve onlara oksijen ve yiyecek temin edildiğini söyledi.

Ancak kurtarıcıların işçileri tahliye etmeye başlamadan önce birkaç metrelik enkazı kazmaları gerekiyor.

Kaza, Pazar günü yerel saatle 05:00'te (23:30 GMT) meydana geldi - işçiler tüneldeyken Silkyara tünelinin bir bölümü, açıklığından yaklaşık 200 metre uzaklıkta, çöktü, üst düzey bir polis yetkilisi Arpan Yaduvanshi, BBC Hindi'ye söyledi.

Uttarkashi ilçesindeki Silkyara tüneli, Uttarakhand'taki ünlü hac mekanlarına ulaşımı iyileştirmek için federal hükümetin hırslı otoyol projesinin bir parçası. Himalaya zirvelerinin ve buzulların bulunduğu dağlık eyalet, Hinduizm için en kutsal mekanlardan bazılarına ev sahipliği yapıyor.

Yakındaki bir toprak kayması tünelin üzerine büyük miktarda enkazın düşmesine neden oldu ve tünelin çökmesine yol açtı. Enkaz yığınları işçilere oksijen tedarikini kesmiş durumda.

Yetkililer, Pazar gecesi telsizler aracılığıyla mahsur kalan adamlarla iletişim kurabildiklerini söyledi.

Ayrıca, inşaat işleri için tünele su tedarik etmek için döşenen bir borunun şimdi işçilere oksijen, yiyecek ve su tedarik etmek için kullanıldığını belirttiler.

Kurtarıcılar, enkazı kazmak için ekskavatörler ve diğer ağır makineleri kullanıyor. Kaza yerinden gelen videolar, kurtarıcıların talimatlar verirken JCB'lerin çamur ve taşları temizlediğini gösteriyor.

"25 metre kadar tünelden içeri gittik. Yan taraftan ilerliyoruz," Uttarkashi şehrindeki üst düzey bir polis yetkilisi Prashant Kumar, Pazartesi günü ANI haber ajansına söyledi.

Yetkililer, enkazın temizlenmesinin birkaç saat alabileceğini ve mahsur kalan işçilere ancak Pazartesi akşamına kadar ulaşabileceklerini belirtiyor.

Ulusal ve eyalet felaket yardım ekipleri, işçileri kurtarmak için birlikte çalışıyor ve operasyonlar eyalet başbakanı Pushkar Singh Dhami tarafından denetleniyor.

Dhami, işçileri kurtarmak için her türlü yardımı teklif eden Başbakan Narendra Modi ile konuştuğunu söyledi.

Uttar Pradesh eyaletinden bir işçi olan Ram Sundar Singh, BBC Hindi'ye, gece vardiyasında birkaç meslektaşıyla tünelden tuvalet kullanmak için çıktıklarını ve sabah geri döndüklerinde tünelin çöktüğünü gördüklerini söyledi.

Tünelin içinde mahsur kalan işçilerin çoğu Uttar Pradesh, Bihar ve Batı Bengal gibi diğer eyaletlerden. Dışarıda endişeli bir şekilde bekleyen meslektaşları, tümünün Pazar günü Hindu ışık festivali Diwali'yi birlikte kutlama umuduyla beklediğini söyledi.