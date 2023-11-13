Haber: Mert Osman Erman

Çevre Bakanı Soipan Tuya'ya göre, tatil "her Kenyalının girişimi sahiplenmesine izin veriyor".

Her bir Kenyalı en az iki fidan dikmeye teşvik ediliyor, bu da 100 milyon hedefine ulaşmayı sağlayacak.

Girişim, iklim değişikliğiyle mücadelede yardımcı olmayı amaçlıyor.

Ağaçlar, atmosfere oksijen salarak havadaki karbondioksiti emerek küresel ısınmayla mücadelede yardımcı olur.

Hükümet, kamusal fidanlıklarda yaklaşık 150 milyon fidanı temin ediyor.

Kenyansların belirlenmiş kamusal alanlara dikmek üzere fidanları ücretsiz olarak orman ajansı merkezlerinden almasını sağlıyor.

Ancak aynı zamanda Kenyalıları kendi arazilerine en az iki fidan dikmeleri konusunda teşvik ediyor.

Başkan William Ruto ülkenin doğusundaki Makueni'de bu etkinliği yönetiyor. Bakanlar, il valileriyle birlikte süreci yönlendirmek üzere diğer bölgelere gönderildi.

Ağaç dikme, internet uygulaması aracılığıyla takip edilecek. Bireylerin ve kuruluşların faaliyetlerini, dikilen bitki türlerini, sayısını ve dikim tarihini kaydetmelerine izin vererek egzersizi izleyecek.

Jaza Miti uygulaması ayrıca, çevre bakanlığına göre, uygun fidanları uygun yerle eşleştirerek insanlara fidan dikiminde yardımcı olacak.

Tuya, Pazar akşamı yerel Citizen TV'ye yaptığı açıklamada, yanıtın "şaşırtıcı" olduğunu ve Pazar günü uygulamada zaten 2 milyon kaydın olduğunu söyledi.

Ancak kuzeydoğu bölgesinde yaşanan sel felaketleri nedeniyle fidan dikiminin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Ülke şu anda onlarca insanın ölümüne, binlerce kişinin yerinden edilmesine ve altyapının zarar görmesine yol açan yoğun El Niño yağmurlarıyla boğuşuyor. Bu durumdan en çok etkilenen bölge kuzeydir.

Kenyalılar genel olarak ağaç dikme girişimini olumlu karşıladı, ancak bazı zorluklara da dikkat çekti.

Çevreci Teresa Muthoni, girişimin "çok iyi bir fikir" olduğunu ancak egzersizin herkesin ağaç diktiğinden emin olacak şekilde organize edilmediğini belirtti.

"Çoğu insan, sofrasını doyurmak için çalışmaya devam etmek zorunda... Ekonomimizin iyi gitmediği bir zamanda geliyor, bu yüzden birçok insan mali açıdan zorluk çekiyor" dedi.

Ayrıca, kamusal fidanlıklarda bulunan "150 milyon ağacın" birçoğunun egzotik olduğunu belirtti. "Doğru yerde doğru ağaçları dikmek çok önemli" dedi.

Hükümet, kamusal ormanlardaki yasadışı ağaç kesmeyi dizginleyememesi nedeniyle ağaç dikme girişimine liderlik etmesi eleştirilmişti - yakın zamanda ağaç kesimi yasağını kaldırdı.

Ancak bakan, bu kararı savunarak, sadece ticari amaçlar için tasarlanmış ormanların etkilendiğini belirtti - toplamın %5'i kadar.

Yerel ahşap talebini karşılamak ve iş yaratmak için bu adımın gerekli olduğunu, hükümetin diğer ormanlardaki yasadışı ağaç kesicilere karşı önlem aldığını söyledi.

Tuya, bu girişimin gıda güvenliğiyle mücadeleye yardımcı olacağını ve ülkedeki döngüsel kuraklık ve sellerle başa çıkmak için aynı zamanda "iklim değişikliğine karşı bir önlem" olduğunu belirtti.

Tuya, bu egzersizin özel tatilin ötesinde devam edeceğini ve yağışlı mevsim olan Aralık ayının sonunda 500 milyon ağaç dikilmiş olacağını beklediğini söyledi.