İRBİD AA- Bir yıl önce ülkenin kuzeyinde yer alan İrbid vilayetine bağlı Kefer Yuba köyünde "Atalarımızın Mirası" adıyla açılan mekanı gezenler, içinde yaşamın farklı yönlerini temsil eden, geçmişin ayrıntılarını anlatan Doğu ve Batı'ya ait eserler hakkında bilgi edinebiliyor.

Antikacı Redayide, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan itibaren antikalara ilgi duyan biri olduğunu söyledi.

Tarihi eserleri koruma sevgisiyle bilinen bir bölgede yetiştiğini dile getiren Redayide, "Dolayısıyla hobim gelip geçici değildi ve 13 yaşımdan itibaren eski olan her şeyi toplamaya başladım. Babam da beni bu konuda teşvik etti." dedi.

Bazıları 400 yıl öncesinde dayanan eşyaları toplamak için bir arkadaşından da yardım aldığını aktaran Redayide, "Antikaları toplamam 12 yıl sürdü. Bu süre zarfında eski ve tarihi olan bazı parçaları satın, bazılarını da bedava alırdım. Bunları 25 yaşıma kadar sakladım. 10 yıl ticaret sektöründe çalıştım ama içimde bir şeylerin beni hayatın çeşitli yönlerinden eski ve tarihi parçalara doğru çektiğini hissettim." diye konuştu.

Sonrasında yeniden tarihi eşya toplamaya başladığını dile getiren Redayide, arkadaşıyla yıllar içerisinde topladıklarını sergilemek için bir yer açmaya karar verdiklerini belirtti.

Antika parçaların en yenisi 80 yıllık

"Köy müzesi"nde tarihi evlerden, tüccarlardan, koleksiyonerlerden aldığı on binlerce parçanın bulunduğunu ifade eden Redayide, antika parçaların içerisinde en yenisinin 80 yıllık olduğunu kaydetti.

Topladığı parçaların arasında tarım aletleri, mutfak ve süs eşyası, saatler, eski küpler, halılar, müzik aletleri, radyolar, kahve ekipmanları, gümüş eşya, yaşlı kadın ve erkek kıyafetleri değerli taşların bulunduğunu belirten Redayide, şöyle devam etti:

"Koleksiyonumda Osmanlı, Safevi ve Asur dönemlerine ait saat, hançer ve tespih gibi nadir parçalar da bulunuyor. Ben bu dükkanı ticaret için değil daha çok bu hobiye olan tutkum dolayısıyla açtım. Ancak satın almak amacıyla bana gelenler oluyor, ben de benzeri bulunabilecek parçalardan satıyorum. Nadir olanlar yalnızca sergilemek amaçlıdır."

Batı ülkelerine ait eserlerin de mekanda bulunduğuna işaret eden Redayide, "Batı ülkelerine gidip onların tarihi eserlerini getirdiğimi iddia etmiyorum ama sahipleri tarafından eski zamanlarda farklı ülkelerden kişisel kullanım için ya da hatıra olarak getirilen eşyalara da burada yer veriyorum." dedi.