MADRİD AA- Ülke genelinde sayıları 45 bini bulan adliye memurlarının bağlı olduğu sendikalar (CSIF, STAJ, CCOO ve UGT) greve katılımın yüzde 85, Adalet Bakanlığı da yüzde 31,55 olduğunu açıkladı.

Adalet ve Maliye bakanlarını müzakere masasına yeniden oturmaya çağıran sendikalar, maaş artışı taleplerinin şimdiye kadar karşılanmamasını "açıklanamaz ve utanç verici" olarak değerlendirdi.

Madrid'deki gösteride basına açıklama yapan CCOO Sendikasının Temsilcisi Luis Calero, hakim ve savcıların maaş artışı talebine olumlu yanıt veren sol koalisyon hükümetinin, kendileri için de aynı tavrı göstermesini beklediklerini ifade etti.

Calero, "Hükümetin, diyalog ve müzakere teklif ettiği yalan. 24 Nisan'dan bu yana bizi hiçbir toplantıya çağırmadı ve masaya herhangi bir teklif koymadı. Adalet Bakanı Pilar Llop, hemen harekete geçip bizi toplantıya çağırmalıdır." ifadesini kullandı.

Eylemler nedeniyle 500 bine yakın dava ertelendi

İspanya'nın dört bir yanından Madrid'e gelen adliye memurları, taleplerinin karşılanmaması halinde grevin devam edeceğini ve eylemlerinin artacağını söyledi.

Sendikalara göre, bu zamana kadarki eylemler nedeniyle 500 bine yakın davanın ertelendiği ve 30 milyondan fazla adli işlemin geciktiği belirtiliyor.

Adalet Bakanlığıyla geçen hafta anlaşma sağlayan hakimler ve savcılar, aylık 450 avro brüt zammın yanı sıra çalışma şartlarının iyileştirilmesi karşılığında süresiz greve gitmekten vazgeçmişti.