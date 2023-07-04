İSTANBUL - 2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılında Ataşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (ATABEM) bünyesinde gerçekleştirilecek olan Üniversiteye Hazırlık Ders Destek Eğitim Programı’nın online ön kayıt işlemleri başladı. Kontenjanın sınırlı olduğu eğitimlere kayıt olabilmek için, Ataşehir sınırları içinde ikamet etme zorunluluğu bulunuyor. Asil kayıtları ile ilgili bilgilendirme ise 14 Ağustos’ta yapılacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ve Neşet Ertaş Kültürevi'ne davet edilecekler. Öğrenciler ikamet adreslerine göre ilgili Gençlik Merkezleri’ne yönlendirilecekler. Kayıt hakkı kazandığı halde, kayıt olamayan öğrencilerin yerine ise yedekler arasından seçim yapılacak.

Ferhatpaşa Gençlik Merkezi için Kayıt Yapabilecek Mahalleler: Atatürk, Ferhatpaşa, Kayışdağı, Mevlana, Yenişehir, Mimar Sinan ve Yeni Çamlıca Mahalleleri.

Neşet Ertaş Kültürevi için Kayıt Yapabilecek Mahalleler: İçerenköy, Küçükbakkalköy, Barbaros, Mustafa Kemal, Aşık Veysel, Fetih, Esatpaşa, Örnek ve Yeni Sahra Mahalleleri.

Dersler ne zaman başlayacak?

12. sınıfların ders başlangıç tarihi, 4 Eylül Pazartesi gününü takip eden hafta olacak. Mezun sınıfların ders başlangıç tarihi, 11 Eylül Pazartesi gününü takip eden hafta, 11. sınıflar ise 18 Eylül Pazartesi ve takip eden günlerden itibaren ders başlangıcı yapacak. Ders programları hakkındaki bilgilendirme ise ileri tarihlerde yayınlanacak.

Ataşehir’de oturmak zorunlu

Kontenjanın sınırlı olduğu ücretsiz eğitimlere kaydolabilmek için Ataşehir sınırları içinde ikamet etme zorunluluğu bulunuyor.

HABER: MERVE ELÇİ