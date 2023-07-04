İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nin (ARGEM) Bolluca, Hadımköy ve Merkez şubelerinde düzenlenen kurs, 800 öğrenciye hizmet veriyor. 6 haftalık yoğun bir programı kapsayan kurs, çocuklara dini eğitimlerini geliştirme imkânı sunuyor. 6-12 yaş arası öğrencilere yönelik olarak verilen eğitimde, öğrenciler yaş gruplarına ve seviyelerine göre sınıflandırıldı. Bu sayede, her öğrenciye uygun bir eğitim programı sunuluyor ve ihtiyaçlarına yönelik olarak destek sağlanıyor. Eğitim boyunca öğrencilerin tüm kaynak ihtiyaçları ARGEM tarafından karşılanıyor. Öğrenciler alanında uzman eğitimciler tarafından eğitim alırken, eksiksiz bir şekilde kaynaklara erişim imkânı buluyor. Belirli periyotlarla düzenlenecek olan geziler ile öğrencilerin dini eğitimlerine farklı bir boyut kazandırılması hedefleniyor.

Öğrencileri teşvik etmek ve motivasyonlarını artırmak için ise kurs sonunda sınav gerçekleşecek. Sınavda dereceye girecek olan öğrencilere ise özel hediyeler verilecek.

“800 öğrencimizin kaydını yaptık”

Yaz Kur’an Kursu hakkında bilgi veren ARGEM Koordinatörü İbrahim Erdoğan, “Yaz Kur’an Kurslarımıza bu yıl 800 öğrencimizin kaydını yaptık. Öğrencilerimizi yaş grupları ve seviyelerine göre ayarladık. 6 hafta sürecek olan derslerimizde eğitsel gezi programları da düzenleyeceğiz” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ