İSTANBUL - Boğaziçi Üniversitesi’nin 156’ncı Yıl Mezuniyet Töreni 5-6-7 Temmuz tarihlerinde Güney Kampüs’te düzenlenecek. Üç gün boyunca Güney Kampüs’te Albert Long Hall, Demir Demirgil, Özger Arnas salonları ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Bahçesi ve Kandilli Kampüs’te ise Fatih Gökmen Konferans Salonu’nda diploma dağıtım törenleri gerçekleşecek.

Rektörlük Özel Ödülleri sahiplerini bulacak

Boğaziçi Üniversitesi 156’ncı Yıl Mezuniyet Töreni’nde her sene olduğu gibi bu yıl da akademik başarılarının yanı sıra spor, kültür, sanat ve sosyal sorumluluk alanlarında öne çıkan mezun olmaya hak kazanan öğrencilere, öğretim süreçlerini geliştirmeyi ve iyi öğreticiliği teşvik etmek amacıyla öğretim elemanlarına ve doktora çalışmalarıyla fark yaratan genç araştırmacılara ödül verilecek. Bu kapsamda “Öğrenci Ödülleri”, “Öğretimde Üstün Başarı Ödülü” ile “Doktora Tez Ödülleri” de diploma törenlerinde sahiplerini bulacak.

HABER: GİZEM ÇAKAL