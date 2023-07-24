Haber: Mert Osman Erman

Ancak B4Ukraine adlı kampanya grubuna yazdığı bir mektupta, Rusya askerlik yasına uyacağını belirtti.

Unilever, Rusya'dan çekilmeleri için baskı altında, ancak durumun "basit olmadığını" söylüyor.

Rusya ekonomisine zarar vermek için şirketlerin Rusya'daki faaliyetlerini sona erdirmesi için kampanya yürüten B4Ukraine'a yazdığı bir mektupta, Ukrayna'daki savaşı "Rus devleti tarafından acımasız, anlamsız bir eylem olarak kesinlikle kınamaktadır" dedi.

Ayrıca, 3,000 çalışanına sorumlulukları olduğunu belirterek "çalışanlarımızın güvenliği ve refahı da dahil olmak üzere küresel ilkelerimiz" olduğunu ifade etti.

Ancak Marmite ve Cornetto dondurmaları da dahil olmak üzere ürünler üreten İngiliz şirketi, "Rusya'da faaliyet gösteren herhangi bir şirketin çalışanlarının askere alınmasına izin verme zorunluluğu olan yasayı bildiğinin farkında" olduğunu belirtti.

Reginaldo Ecclissato, Unilever'in baş işletme ve tedarik zinciri sorumlusu, "faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına her zaman uyarız" dedi.

Firma sözcüsü, herhangi bir Rus çalışanın çağrıldığı durumda artık şirket tarafından maaş almayacağını belirtti.

Mektubunda, 2022 yılında Rus devletine 3.8 milyar ruble (33 milyon £; 36 milyon $) vergi ödendiğini belirtti, bu miktar bir önceki yıla benzerdi.

Rusya'nın savaşta en az 25,000 kişi öldü, BBC'nin Rusça servisi ve Rus web sitesi Mediazona'nın araştırmasına göre, ancak diğer kaynaklar bu rakamın çok daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Şubat ayında, İngiltere istihbarat servisleri 40,000 ila 60,000 Rus askerinin öldüğünü tahmin etti.

BM tarafından da Rus askerlerinin tecavüz, "yaygın" işkence ve cinayetler de dahil olmak üzere savaş suçlarıyla suçlandı.

Unilever ve diğer Batılı firmalar, Ukrayna'yı istila etmesi nedeniyle Rusya'dan çekilmeye zorlandı.

Ancak Unilever bu durumun "basit olmadığını" söyledi. Eğer operasyonlarından vazgeçerse, bunlar "Rus devleti tarafından el konulacak ve sonra işletilecek".

"Uzun vadeli olarak şirketinizi koruyup aynı zamanda Rus devletinin daha fazla fayda elde etmesini önleyecek bir şekilde işi satma yolunu bulamadık ve çalışanlarımızı koruyamadık" dedi.

Ancak B4Ukraine'nin bir parçası olan Ukraine Solidarity Project, Unilever'in yanıtını "ağzı açık bırakan" olarak nitelendirdi.

Kampanyacı Valeriia Voshchevska, "Bir gün dondurma üretiyorsunuz, ertesi gün cephe hattına hazırlanıyorsunuz. Unilever'ın çalışanlarını koruduğu bu mu? Onları tehlikeye atmanın nasıl göründüğünü görmek istemem" dedi.