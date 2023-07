Haber: Mert Osman Erman

Tören, birçok ünlü tarafından katıldı ve Saint Roch Kilisesi'nin dışında toplanan kalabalığa canlı yayınlandı.

İnsanlar yıldıza olan sevgilerini belirten posterler taşıdı ve tişörtler giydi.

İngiltere'de doğmuş olsa da, Birkin, başarılı film rolleri ve şarkılarıyla ün kazandı ve aynı zamanda ikonik Hermès Birkin tasarımcı çantasının ilham kaynağı olarak bilinir.

Fransız şarkı yazarı Serge Gainsbourg ile kişisel ve sanatsal ilişkisiyle tanınırdı.

1969'da Birkin, onunla birlikte efsanevi "Je T'aime... moi non plus" şarkısını kaydetti. Şarkı, açıkça cinsel içerikli sözleri nedeniyle birkaç ülkede yasaklandı ve Vatikan tarafından kınandı.

Geniş paçalı kot pantolonları, mini elbiseleri ve ayırt edici saç perçemleriyle, 1970'lerde moda ikonu haline geldi.

76 yaşında olan Birkin, geçtiğimiz hafta Fransız başkentindeki evinde vefat etmişti. Şarkıcı Vanessa Paradis cenazede hazır bulunurken, aynı zamanda Fransızca filmlerde düzenli olarak başrolde yer alan İngiliz aktris Charlotte Rampling, Fransız sinema efsaneleri Catherine Deneuve ve Isabelle Huppert de katıldı.

Fransız Birinci Hanımı Brigitte Macron da törende hazır bulunurken, Birkin'in hayatta kalan kızları Charlotte Gainsbourg ve Lou Doillon da oradaydı. Kendileri de şarkıcı ve oyuncu olarak tanınan bu kızlar, anneleri için duygusal anlar yaşadılar.

Katolik dünyası tarafından cinsel içerikli sözleri nedeniyle kınanmış olan "Je T'aime... moi non plus" şarkısının kaydedildiği Saint Roch Kilisesi'nin önündeki meydan çiçeklerle süslenmişti. "Jane Forever" ve "Thank you Jane Birkin" yazılı pankartlar açıldı ve onun şarkıları hoparlörlerden kalabalığa yayıldı.

Birçok hayran duygusal anlar yaşadı. 63 yaşındaki Marie-Pierre Frapart, AFP'ye "Küçük İngiliz kadınımıza saygı için geldim" dedi.