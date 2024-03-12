Londra

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, avukat ve eski askeri savcı Cayley'in, davanın günlük işleyişinin sorumluluğunu üstlenmesi ve soruşturmada Amerikalı avukat Brenda Hollis'le çalışması öngörülüyor. Cayley, kendisi gibi İngiliz olan UCM Başsavcısı Kerim Han'a da doğrudan rapor verecek.

Söz konusu atama kararı, Kerim Han'ın, 7 Ekim'in ardından UCM'nin 2021'de açılan Filistin soruşturmasını hızlandırmak ve ek kaynaklar sağlamak üzere harekete geçmesiyle gerçekleşti.

UCM Savcılık Sözcüsü de Cayley'in, Filistin davasından sorumlu müfettişler birimini denetleyen baş dava avukatı olarak mahkemeye katıldığını doğruladı.

UCM'de İngiliz askerler aleyhine dava açılmasının önüne geçmişti

İngiltere'de, Gazze'de acil ateşkes çağrılarına katılmayan iktidardaki Muhafazakar Partisi'ne 2019'da 10 bin sterlin bağışta bulunan Cayley, daha sonra partinin resmi üyesi statüsünün savcı olarak bağımsızlığı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını öne sürmüştü.

Öte yandan, İngiliz makamları adına, 2020'de UCM'de "Irak işgalinde savaş suçlarına karışan İngiliz askerlerin" soruşturmasını yürüten Cayley, askerler aleyhine dava açılmasının önüne geçmişti.

UCM Savcılığı, 2020'de İngiliz ordusunun Irak'ta işlediği savaş suçlarıyla ilgili incelemesini tamamlayarak, "savaş suçu" işlendiğine yönelik somut deliller olmasına rağmen "profesyonel" gerekçelerle dava açılmayacağını açıklamıştı.