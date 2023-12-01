Haber: Mert Osman Erman

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, güney ve doğudaki ana baskı noktalarında komutanlarla görüşmenin ardından, savunmaların hızla güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"İhtiyaç duyulan tüm önemli sektörlerde, yapıların inşasını hızlandırmalıyız," dedi geceleyin yaptığı konuşmasında.

Rus kuvvetleri doğudaki Avdiivka kasabasını kuşatmaya çalışıyor.

Ve güney bölgeleri Kherson ve Zaporizhzhia hedef alınıyor.

Ukrayna hava kuvvetleri, gece boyunca 25 Rus dronundan 18'ini ve 2 cruise füzesinden birini vurduğunu söyledi.

Sıcaklıklar donma noktasının altına düştüğü ve Ukrayna'nın karla kaplı olduğu şu günlerde, Zelensky, "kışın genel olarak savaşın yeni bir aşaması" olduğunu söyledi.

Ukrayna lideri, Donetsk bölgesinde ateş altına alınan doğu kasabalarına ve kuzeydoğudaki Kupyansk ile Lyman arasındaki ana savunma hattına "maksimum dikkat" gösterileceğini söyledi.

Ayrıca başkent Kiev çevresini de güçlendirilecek savunma hatları arasına dahil etti.

Zelensky'nin savunma hatlarını güçlendirmeye vurgu yapması, bazı devam eden şiddetli çatışmalara rağmen giderek artan bir "donmuş" çatışma korkularını güçlendirebilir.

Bu yazdan bu yana devam eden Ukrayna karşı saldırısı, beklenen kazançları hızlı bir şekilde sağlamada başarısız olduğu geniş bir şekilde kabul edilmektedir.

Her iki taraftaki cephe hattı morali, bir nebze de olsa askerlerin bu daha soğuk aylarla nasıl başa çıkacağına bağlı olacaktır.

Askeri, yalnızca Avdiivka yakınlarındaki 20 saldırının püskürtüldüğünü ve Bakhmut çevresinde köylerin saldırıya uğradığını söyledi.

Sanayi merkezi Avdiivka, son haftalarda Rus kuvvetleri tarafından neredeyse tamamen kuşatıldı, şu anda kuzey ve güney bölgeleri de dahil olmak üzere kasabanın doğusunu kontrol altına aldılar.

Ukrayna'nın 47. Mekanize Tugayı sözcüsü Dmytro Lazutkin, durumun sürekli zorlaştığını söyledi.

Avdiivka'nın kuzeybatısındaki Stepove adlı topluluk sürekli saldırıya uğruyor ve Rusya, Avdiivka'nın hemen dışındaki bir kok fabrikasını ele geçirmeye yönelik önemli güçler gönderiyor.

"Kok fabrikasını almadan, Avdiivka'yı [ele geçirme] hayal edemezler... Orada çok sayıda toplandıklarını düşünmüyorum, ama emin değilim," dedi Ukrayna'nın kamu yayıncısına.

Güneydoğuda da Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın karşı saldırısı sırasında kaybedilen bölgeleri yeniden kazanmaya çalıştı, Ukraynalı yetkililere göre Robotyne civarında, ancak Dinyeper Nehri'nin doğu kıyısında geçtiğimiz günlerde yeniden ele geçirdikleri pozisyonları korumayı başardıklarını söylüyorlar.

Zelensky, Ukrayna'nın yaz operasyonlarından sonra geri adım atmadığını, ancak kaydedilen kayıpların boyutundan memnun olmadığını belirtti.

"İnsan kaybediyoruz, memnun değilim. İstediğimiz tüm silahları alamadık, memnun olamam," dedi Associated Press'e.

Ukrayna kuvvetleri, Dnipro Nehri'ni geçtikten sonra geçen ay Krynky köyünü geri aldı ve o zamandan beri sürekli Rus saldırısına uğradı.

Rusya'nın savunma bakanlığı ise deniz kuvvetlerinin Karadeniz üzerinden işgal edilmiş Kırım'a yönelik Ukrayna deniz saldırısını püskürttüğünü söyledi.

2014'te ele geçirilen ve ardından ilhak edilen yarımadanın bir kısmı, bu hafta bir fırtına sonucu beş kişinin ölmesinin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Sahil bölgeleri, Rusya tarafından atanmış lider Sergei Aksyonov'a göre en kötü etkilenenlerdi.