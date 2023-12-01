Haber: Mert Osman Erman

Serbest bırakılan Filistinliler, İsrail hapishanelerinde kötü muamele iddiasında bulunuyor. Filistinli mahkumlar, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarından sonra İsrail hapishanelerinde gardiyanların kötü muamele ve toplu ceza uyguladığını söylüyor.

Onlara sopalarla vurulduklarını, üzerlerine bağlı köpeklerin saldırıya geçirildiğini ve kıyafetlerinin, yiyeceklerinin ve battaniyelerinin alındığını açıkladılar.

Bir kadın mahkum, tecavüzle tehdit edildiğini ve gardiyanların hücreler içinde mahkumları iki kez göz yaşartıcı gazla doldurduğunu söyledi.

BBC, hapishaneden ayrılmadan önce dövüldüklerini söyleyen toplam altı kişiyle konuştu.

Filistin Mahkumlar Derneği, bazı gardiyanların elleri kelepçeli mahkumlara idrar yapmış olabileceğini iddia ediyor. Ve geçen yedi hafta içinde İsrail'deki cezaevinde altı mahkumun öldüğünü söylüyor.

İsrail, tüm mahkumlarının yasaya uygun olarak tutulduğunu iddia ediyor.

Bu hafta İsrail tarafından serbest bırakılanlardan biri 18 yaşındaki Mohammed Nazzal'dı. Bu, Hamas'ın Gazze'de İsrail tarafından rehin tutulan İsrail kadınları ve çocukları karşılığında serbest bırakılanlar arasındaydı.

O, Ağustos ayından bu yana suçlamasız olarak Nafha Cezaevi'nde tutulmuş ve neden gözaltına alındığını bilmediğini söylüyor. Mohammed beni, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e yakın Qabatiya köyündeki dar bir sokakta bulunan evine davet etti.

Eski evin üst katındaki aile resepsiyon odası, onlarca sigara dumanı ile dolup taşmıştı - bir kuzen ziyaretçileri kahve termosu ve uzun kule minik kağıt fincanlarla dolaşıp duruyordu.

Mohammed, elinde ağır bir şekilde bandajlı, karşısında boksa benzer şekilde dik bir şekilde duruyordu, baş parmaklarının ucu dışarı bakıyordu.

On gün önce, diyor ki, İsrail hapishane görevlileri mikrofon ve hoparlörle hücresine girdi ve mahkumları alkışlayarak ve adlarını bağırarak tahrik etmeye çalıştılar.

"Reaksiyon göstermediklerini gördüklerinde," diyor, "bize saldırmaya başladılar."

"Bizi yaşlı mahkumlar arkaya gençler önüne düşecek şekilde düzenlediler. Beni alıp beni dönmeye başladılar. Başımı korumaya çalışıyordum ve onlar bacaklarımı ve ellerimi kırmaya çalışıyorlardı."

Aile, bize Pazartesi günü serbest bırakıldıktan sonra Mohammed'in Ramallah'taki Filistin doktorları tarafından yapılan tıbbi raporları ve röntgenleri gösterdi.

Röntgen fotoğraflarını, durumu kendi kendine iyileşmezse bir plaka takılması gerekebileceğini belirleyen İngiltere'deki iki doktora gösterdik. Mohammed için bir sürpriz olmadı. "Başlangıçta çok acı çekiyordum," diyor bana. "Sonra bir süre sonra kırık olduklarını biliyordum, bu yüzden kullanmaktan vazgeçtim. Sadece tuvalete gittiğimde kullandım."

Diğer mahkumların, tekrar dövülmekten korktukları için gardiyanlardan tıbbi yardım istemediklerini ve diğer mahkumların ona yemek, içki ve tuvalet kullanımı konusunda yardımcı olduğunu söyledi.

İsrail Ceza İdaresi, Mohammed'in hikayesini reddetti ve hapishaneden ayrılmadan önce bir sağlık görevlisi tarafından muayene edildiğini ve herhangi bir tıbbi sorun tespit edilmediğini söyledi.

Cezaevi servisi ayrıca, genç çocuğun hapisten ayrılırken gösterildiği ve serbest bırakılmadan önce bir Kızıl Haç otobüsüne binerken ellerinin bandajlı olmadığına dair bir video yayınladı, bu da iddialarının yanlış olduğunu kanıtladığını söylüyor.

Görüntülerde genç çocuğun elleri bandajsız ve yanlarında asılı gibi görünüyor - ancak çoğu video için kamera dışında.

Mohammed bize ilk tıbbi müdahalesinin Kızıl Haç otobüsünde yapıldığını söyledi.

Ramallah'taki bir hastaneden gelen bir tıbbi rapor, kırıklarının kendiliğinden iyileşmediği takdirde bir plakanın takılması gerekebileceğini belirtti.

Kızıl Haç'a Mohammed'in hikayesini doğrulamasını sorduk. "Tutukluların tıbbi durumuyla ilgili endişelerimiz varsa, tutuklayan otoritelerle doğrudan konuşuyoruz. Bu diyalog nedeniyle bireysel vakalar hakkında kamuoyuna açıklama yapmıyoruz" dediler.

Mohammed, İsrail hapishanelerindeki gardiyanların davranışlarının 7 Ekim'deki Hamas saldırılarından sonra değiştiğini söylüyor.

Gardiyanların onları tekmelediğini ve onları sopalarla dövdüğünü, bir gardiyanın yüzüne basması gibi olayları anlatıyor.

"Köpekleriyle girdiler," diyor devam ediyor. "Köpekleri üzerimize saldılar ve sonra bizi dövmeye başladılar."

"Matrasları, kıyafetleri, yastıkları çıkardılar ve yiyeceklerimizi yerlere attılar. İnsanlar korkmuştu."

Bana, bu dövmelerin sonucu olarak sırtında ve omzunda oluşan izleri gösteriyor.

"Bana saldıran köpeğin ağzı çok keskin kenarlı bir maskeyle kaplıydı - ağzı ve tırnakları vücudumun her yerinde iz bıraktı," diyor bana.

Bu tür dövmelerin Megiddo Cezaevi'nde iki kez, Nafha Cezaevi'nde sayılamayacak kadar çok kez meydana geldiğini söylüyor.

Diğer Filistinli mahkumlarla konuştuğumuzda, Hamas saldırılarından sonra İsrail hapishanelerinde benzer bir değişiklik yaşandığını, bunu Hamas'ın eylemleri için Filistinli mahkumlar aleyhine "intikam" olarak anladıklarını söylediler.

Filistin Mahkumlar Derneği'nin başkanı Abdullah al-Zaghary, birçok mahkumenin hücre arkadaşlarının yüz ve vücutlarına şiddetli bir şekilde vurulduğunu gördüğünü ve elleri kelepçeli mahkumların üzerine idrar yaptığı iddialarını duyduğunu söyledi.

Bu iddialarla ilgili bir yanıt için İsrail Ceza İdaresi'ne başvurduk. "Tüm mahkumlar yasaya uygun olarak tutulur ve yasal olarak gereken temel haklara sahiptir" dediler.

Lama Khater, bu hafta hapisten salıverilen bir video yayınladı ve bir istihbarat subayının kendisini Ekim ayının sonlarında gözaltına alındıktan hemen sonra "tecavüzle açıkça tehdit ettiğini" iddia etti.

"Kelepçeli ve gözleri bağlıydım," dedi video röportajında. "Bana tecavüz edeceklerini tehdit ettiler... Amaç beni korkutmaktı."

İsrail, bu iddiaların avukatı tarafından yapıldığını ve mahkum tarafından reddedildiğini söyledi. Cezaevi servisi, suçlamalar nedeniyle bir ihbar için şikayette bulunduğunu söyledi.

Ancak Lama Khater, bize telefonla, kadın mahkumların - kendisi dahil - gerçekten tecavüzle tehdit edildiğini ve Damon Cezaevi'nde mahkumların yatakhanesinde göz yaşartıcı gaz kullanıldığını söyledi.

Filistin Mahkumlar Derneği, 7 Ekim saldırılarından bu yana cezaevindeki Filistinlilerin sayısında keskin bir artış olduğunu, bu tarihten bu yana hapishanede altı kişinin öldüğünü söylüyor.

İsrail doğrudan bu konudaki sorumuza cevap vermedi, ancak geçen haftalarda dört mahkumun farklı tarihlerde öldüğünü ve cezaevi servisinin ölüm nedenleri hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Qabatiya köyünde Mohammed Nazzal, ellerinin özellikle geceleri hala acı verdiğini söylüyor.

Kardeşi Mutaz bana, hapisten önce tanıdığı gencin hapisten dönmediğini söyledi.

"Bu, tanıdığımız Mohammed değil," dedi. "O cesur, korkusuzdu. Şimdi kalbi kırık ve korkuyla dolu."

Geçen gece, dedi ki, İsrail ordusu Cenin şehrinde, 4 km (2.5 mil) uzakta bir operasyon gerçekleştirdi: "Korktuğunu görebilirdiniz."