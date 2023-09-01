Haber: Mert Osman Erman

Kyrylo Budanov, iki Ilyushin kargo uçağının imha edildiğini ve iki uçağın da hasar gördüğünü belirtti. Rusya ise dört uçağın hasar gördüğünü iddia ediyor.

Bay Budanov, saldırının Ukrayna veya Rus operatörler tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini söylemedi.

Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik İHA saldırıları neredeyse günlük olarak gerçekleşmektedir. Pskov saldırısının zaten Ukrayna tarafından üstlenildiği kabul edilmişti.

Ancak Bay Budanov'un açıklamaları, uzun menzilli bir silahın neden olduğu spekülasyonu sona erdirmiş gibi görünüyor.

Perşembe günü, Başkan Volodymyr Zelensky, Ukrayna yapımı bir silahın 700 km mesafedeki bir hedefi vurduğunu söyledi. Pskov, Ukrayna sınırından yaklaşık 500 km uzaklıktadır.

"Rusya topraklarından çalışıyoruz," Bay Budanov, hangi tür veya miktarda İHA'nın kullanıldığını belirtmeden Perşembe günü War Zone websitesine söyledi.

İHA'ların hedefi uçakların üst kısmıydı - yakıt tanklarının bulunduğu ve kanat çıtasının kritik bir bölgesi. Zarar gören uçaklar, askerleri ve ekipmanı uzun mesafelerde taşımak için ideal olan uzun menzilli kargo uçaklarıdır ve bu nedenle Rusya için değerli savaş varlıklarıdır.

Bu arada, Rusya'daki birkaç yerde Perşembe'den Cuma'ya kadar İHA saldırıları devam etti.

Doğrulanmamış raporlar, Moskova'nın dışındaki Lyubertsy kasabasında roketler için elektronik parça üreten bir fabrikanın vurulduğunu söylüyor.

Ancak Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Lyubertsy üzerindeki İHA'ların herhangi bir zarar veya can kaybına neden olmadan vurulduğunu Telegram kanalında söyledi.

Moskova bölgesindeki önceki saldırılarda olduğu gibi, Cuma sabahı Moskova havaalanlarından birkaç uçuş gecikti veya iptal edildi.

Kursk Bölgesi Valisi Roman Starovoyt, Kursk nükleer santraline yakın Kurchatov kasabasında bir konut ve bir idari binanın vurulduğunu söyledi.