İstanbul

Nijer İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede faaliyet gösteren BM ve STK'lerin çalışmalarına dair bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu kurum ve kuruluşların askeri bölgelerde çalışma yürütmelerinin yasaklandığı belirtildi.

Güvenlik endişesiyle, yasaklanan bölgelerin nereler olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan iç hat uçuşlarının yeniden başladığı ancak kara ve deniz sınırlarının kapalı kalmaya devam edeceği açıklandı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

AA