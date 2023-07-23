Haber: Mert Osman Erman

Bölgesel Vali Oleh Kiper, patlamalarda dört çocuk dahil olmak üzere 14 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kentin konseyi, tarihi Transfiguration Katedrali'nin de saldırılardan zarar gördüğünü söyledi.

Moskova, Pazartesi günü tarihi bir tahıl anlaşmasından çekilmesinden bu yana sürekli saldırılar düzenliyor.

"Odesa: canavarların bir başka gece saldırısı," diye yazan Kiper, saldırılar sonucunda biri apartman bloğundan olmak üzere altı konut binasının yıkıldığını ekledi.

Odesa'nın askeri yönetimi, Moskova ile bağlantılı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne ait Transfiguration Katedrali'nin de ciddi şekilde hasar gördüğünü açıkladı.

Bin, Odesa'nın en büyük Ortodoks kilisesi ve 1809'da adanmıştı. 1939'da Sovyetler Birliği tarafından yıkıldıktan sonra 2003 yılında yeniden inşa edildi.

Kent konseyi tarafından sosyal medyada paylaşılan bir videoya göre, Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov, kilise içinde enkazlar arasında yürüyerek görülebilir.

Sosyal medyada paylaşılan diğer videolarda ise üzgün bir adamın kilise içinde yürüdüğü ve tekrarlayarak söylediği "Artık kilise yok... Tanrım, merhamet et" ifadesi yer alıyor.

BBC, hasar raporlarını veya videoları hemen bağımsız olarak doğrulayamadı.

Unesco'nun kültürel ajansı, Rusya'ya Odesa saldırılarını durdurmaları konusunda tekrar tekrar çağrıda bulundu. Rusya'nın itirazlarına rağmen, örgüt bu yıl şehrin tarihi merkezini tehlikede olan bir Dünya Mirası olarak ilan etmişti.

Ancak Ukrayna'nın güney komutanlığı tarafından Facebook'a yapılan bir güncellemede, Rusya'nın Odesa bölgesini en az beş farklı füze türüyle hedef aldığı bildirildi.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı ofisinin başı Andriy Yermak, Odesa'daki son saldırıdan sonra daha fazla füze ve savunma sistemi çağrılarını yineledi.

Yermak, Telegram'da "Bu barışçıl bir şehrin gözü dönmüş terörüdür. Düşmanın sivillere ve altyapıya saldırma fırsatı elinden alınmalıdır" dedi.

Ukrayna tahıl anlaşması ne oldu?

Moskova, Pazartesi günü BM destekli tahıl anlaşmasından çekilmesinden bu yana özellikle liman kentine yönelik saldırıları artırdı ve Ukrayna, tahıl arzlarına ve anlaşma için hayati öneme sahip altyapılara saldırdığını suçluyor.

Yetkililer, bu hafta başında yapılan bir saldırının 60.000 ton tahılı tahrip ettiğini söyledi.

Odesa, Ukrayna'nın en büyük limanı ve anlaşmanın şartları gereği milyonlarca ton tahıl buradan gemilerle sevk ediliyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşma, Türkiye ve BM tarafından 2022 Temmuz'unda yapılmış ve kargo gemilerinin Karadeniz'deki bir koridorda seyretmesine izin vermişti.