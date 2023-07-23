Haber: Mert Osman Erman

Yetkililere göre, son 50 yılın en şiddetli yağmurları, binlerce evin elektriksiz kalmasına yol açan sel sularını tetikledi.

Bazı bölgelerde 24 saat içinde üç aylık yağış miktarı düştü.

Tehlikeli koşullar nedeniyle kayıp kişileri aramamaları için bölge sakinleri uyarıldı.

Polis raporlarına göre, sel suları altında kalan bir araçta bulunan iki kayıp çocuktu. Araçta bulunan üç diğer kişi kurtulmayı başardı.

Bir erkek ve genç bir kişi de başka bir araçta sel sularına kapıldı ve kayboldu. İki kişi ise araçtan kurtarıldı.

Nova Scotia'da yollar yıkıldı ve köprüler zayıfladı, bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

Nova Scotia Başbakanı Tim Houston, "Korkutucu ve önemli bir durumla karşı karşıyayız" dedi ve en az yedi köprünün değiştirilmesi veya yeniden yapılması gerekeceğini söyledi.

Evlerdeki mülk hasarı oldukça büyük, dedi ve durumu basın toplantısında bildirdi.

Suların çekilmesinin birkaç gün alabileceğini tahmin etti.

Bir dönemde 80.000'den fazla insan elektriksiz kaldı.

İklim değişikliğinin hava durumu üzerindeki etkileri hakkında dört yol

Başbakan Justin Trudeau, sel sularıyla ilgili çok endişeli olduğunu ve hükümetin eyalet için "orada olacağını" söyledi.

Çevre Kanada, eyaletin doğu bölgesindeki şiddetli yağışların Pazar gününe kadar devam edebileceğini söylüyor.

Halifax Belediye Başkanı Mike Savage, basın toplantısında "Her şeyin bittiğini varsayan insanlar olmamalı. Bu çok dinamik bir durum" dedi.

Şehrin "kitabi ölçekte yağmurlara" maruz kaldığını ekledi.

Sel, Kanada'nın kuzeydoğusunu vuran son aşırı hava olayıdır - yakın tarihli orman yangınları rekor bir alanı yakarak duman bulutlarını güneye doğru ABD'ye göndermiştir.

Bu ay ABD'de de aşırı sel oldu. Pennsylvania'da bir nehir boyunca bulunan iki yaşındaki bir kızın cesedinin, geçen hafta sonu meydana gelen ani sel sularına kapılarak kaybolan iki çocuktan biri olduğu düşünülüyor. Dokuz aylık erkek kardeşi hala kayıp.

Bilim insanları, böyle aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kesin olarak söyleyemezler, ancak sel suları, ısınan bir dünyada bekledikleri değişikliklerle uyumludur.

Çünkü dünya ne kadar ısınırsa atmosfer o kadar çok nem tutabilir. Bu daha fazla damlanın ve daha yoğun yağışın, bazen daha kısa bir süre içinde ve daha küçük bir alanda olması anlamına gelir.