Haber: Mert Osman Erman

Phnom Penh'deki sandıklara gelen insanlar, BBC'ye Kamboçya Halk Partisi'nin (CPP) parlamentodaki 125 koltuğunun tamamını yine almasını beklediklerini söyledi.

38 yıldır iktidarda olan Hun Sen, mayıs ayında tek güvenilir muhalefet partisi diskalifiye edildikten sonra gerçek bir meydan okuma ile karşı karşıya değil.

Eleştirmenler seçimi aldatmaca olarak nitelendirdi.

Bu haftanın başında BBC'ye konuşan bir seçmen olan bir yardım çalışanı, "Gerçek güçlü muhalefet partileri olmadığı için seçimler hileli" dedi.

ABD gibi Batı ülkeleri de oylamanın dürüstlüğü konusunda endişelerini dile getirdi. İnsanlara gerçek bir seçenek sunulmadığı için mümkün olan en yüksek katılımı sağlamak için hükümet, seçimi boykot etmeye veya oy pusulalarını bozmaya yönelik herhangi bir girişimi suç ilan etti.

Asya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı oylamayı yine manipüle ediyor

Bu yıl muhalefet milletvekilleri şiddetli saldırılardan bahsetti ve İnsan Hakları İzleme örgütü, hükümetin oylamadan önce muhaliflere yönelik tehdit ve keyfi gözaltıları artırdığını bildirdi.

Mayıs ayında hükümet ülkenin ana muhalefet partisi Candlelight Parti'sini teknik bir gerekçeyle engelledi. Ulusal Seçim Komisyonu, parti belgelerinin eksik olduğunu söyledi, bu belgelere geçen yıl yerel seçimlerde ihtiyaç duyulmamıştı.

Candlelight, geçen yıl yapılan yerel seçimlerde oyların yüzde 22'sini almıştı - analistler onları Hun Sen'in iktidarına potansiyel bir tehdit olarak gördüğünü söylüyor.

Ancak oylama, Hun Sen'in başkentteki oylamasını Pazar günü sabah erken saatlerde yaptığı, işaret ettiği gibi, belki de haftalar içinde iktidarı en büyük oğlu Han Manet'e devretmeyi planladığı en net sinyalleri verdi. Askeri şef, babasıyla birlikte CPP'nin kampanyasını yürüttü.

Siyasi analistlere göre, Hun Sen yönetimi giderek otoriter hale geldi.

Bu yılın başlarında, önde gelen muhalif figür Kem Sokha, iddia edilen ihanet suçlamaları nedeniyle 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve önemli haber kuruluşu Voice of Democracy kapatıldı.

Analizlere göre, bu, Hun Sen'in seçim gününden önce demokratik kurumları hedef aldığı ve muhalefeti felç ettiği ikinci seçim.

2018'de, Kambocya Halk Partisi, ana muhalefet ittifakı politik olarak kontrol edilen mahkemeler tarafından dağıtıldıktan sonra 125 koltuklu Ulusal Meclis'teki her koltuğu kazandı.

Bu yılki seçime 17 parti katılıyor, ancak neredeyse hepsi çok küçük, yeni veya hükümetle uyumlu oldukları için güvenilir rakipler olarak kabul edilmiyor.

Oylama, Kamboçya'nın ekonomisi için belirsiz bir döneme denk geliyor - yerli halk, yükselen akaryakıt fiyatları, durgun ücretler ve artan borçlarla başa çıkmakta zorlandıklarını bildiriyor. Hun Sen yeniden seçim için kampanya yürütse de, bunun son dönemi olabileceğini belirtti. 2021 yılında, şu an Kraliyet Kamboçya Ordusunu komuta eden en büyük oğluna iktidarı devredeceğini söyledi.

Han Manet bu seçimde parlamento koltuğuna aday olan ilk kez aday ve Cuma günü Phnom Penh'de düzenlenen parti mitinglerinin son gününde liderlik etti.

Hun Sen, 16 milyon kişilik Güneydoğu Asya ülkesini uzun yıllar süren iç savaş ve ölümcül Kızıl Khmer rejimi sonrasında işlevsel bir demokrasi haline getiren BM'in yardımıyla 1990'ların başında başarılı bir şekilde demokrasiye dönüştüren, askeri, polis ve zengin çıkarlara sahip olma yoluyla iktidarı konsolide etti. Gözlemciler, rakiplerini işbirliği yaparak, hapse atarak veya sürgüne yollayarak ortadan kaldırdığını söylüyor.