Haber: Mert Osman Erman

Altı ay önce başlatılan karşı taarruzun bir parçası olarak oraya ulaşan birkaç yüz Ukrayna askeri bulunuyor.

Sürekli Rus ateşi altında, asker, Ukrayna'nın Krynky köyü etrafında bir köprübaşı kurma çabası sırasında nehrin Rus işgal altındaki tarafında birkaç hafta geçirdi. BBC, kimliğini korumak için onun adını vermiyor.

Mesajlaşma uygulaması aracılığıyla gönderilen ifadesi, askeri botların suyun üstünde patlaması, deneyimsiz takviyeler ve Ukrayna'nın askeri komutanları tarafından terk edilmiş hissi gibi konulardan bahsediyor.

Bu, Ukrayna'nın Rusya'nın istilasına karşı savunmasının yılın sonuna doğru nasıl zorlandığını gösteriyor.

Ukrayna'nın askeri, güvenlik nedenleriyle bu bölgedeki durum hakkında yorum yapmadıklarını BBC'ye bildirdi. "Tüm nehir geçişi sürekli ateş altında. Silah arkadaşlarımla birlikte suya düşen tekneleri gördüm, vurulduktan sonra sonsuza dek Dinyeper nehrine kayboldular.

"Her şeyi yanımızda taşımalıyız - jeneratörler, yakıt ve yiyecek. Köprübaşı kurarken her şeyden çok şey gerekiyor, ancak bu bölge için malzeme planlanmamıştı.

"Oraya vardığımızda düşman bekliyordu. Yakaladığımız Ruslar, kuvvetlerinin inişimiz hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi, bu yüzden oraya vardığımızda bizi tam olarak nerede bulacaklarını biliyorlardı. Her şeyi karşımıza attılar - topçu, havanlar ve alev fırlatıcı sistemleri. Hiç çıkamayacağımı düşündüm." Ancak birkaç yüz denizci, kısmen Dinyeper'in batısındaki yüksek bankalardan gelen Ukrayna topçu ateşi tarafından desteklenerek yerleşmeyi başardı.

Nehir, Rus işgali altındaki ve Ukrayna kontrolündeki güney Kherson bölgesini ayırır. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky, bunu başlangıç olarak çerçeveleyerek bu taarruzu övmeye çalıştı.

Ukrayna Genelkurmayı, Pazar günü günlük güncellemesinde kuvvetlerinin Dinyeper'in doğu kıyısındaki pozisyonlarını koruduklarını ve "düşmanın arkasına ateş etme zararı" verdiklerini bildirdi.

Ancak bu askerin ifadesi, Ukrayna hükümeti ile generalleri arasındaki savaşın durumu hakkında ayrılıkları ortaya koyuyor.

Ukrayna'nın komutanı Genel Valery Zaluzhny, Kasım ayında Economist dergisine verdiği röportajda, "Birinci Dünya Savaşı gibi teknoloji seviyesine ulaştık ve bizi çıkmaza sokan bir seviyeye geldik" dedi.

Zelensky'nin ofisi, genelini Kasım ayındaki yorumları için hemen kınadı ve savaş meydanındaki bir çıkmaz olmadığını reddetti. "Her gün ormanda gelen ateş altında oturduk. Tuzağa düştük - yollar ve patikalar mayınlarla dolu. Ruslar her şeyi kontrol edemez, biz de bundan yararlanırız. Ama sürekli olarak havada uçuşan droneları var, hareketi gördükleri anda saldırmaya hazır.

"Malzeme en zayıf halkaydı. Ruslar tedarik hatlarımızı izledi, bu yüzden daha zordu - tekne ve dronelerle yapmamıza rağmen gerçekten içecek su eksikliği vardı.

"Kendi ekipmanlarımızın birçoğunu kendimiz satın aldık - jeneratörler, enerji bankaları ve sıcak giysileri. Şimdi donlar geliyor, durum sadece kötüleşecek - gerçek durum gizleniyor, bu yüzden kimse bir şey değiştirmeyecek.

"Hiç kimsenin hedefleri bilinmiyor. Birçok kişi komutanlığın bizi basitçe terk ettiğine inanıyor. Adamlar, varlığımızın daha çok politik anlam taşıdığına inanıyor. Ama sadece işimizi yaptık ve stratejiye karışmadık."

Bu geçişin, bazı Rus kuvvetlerini diğer cephelerden yeniden konuşlandırmaya zorladığı şüphe götürmez, özellikle de Kyiv'in daha önce bir çıkış olmasını umduğu Zaporizhzhia bölgesindeki ağır savunmalı pozisyonlarından.

BBC Russian, bu bölgedeki nehir kenarını savunan bazı Rus askerleriyle konuştu. Onlar, askerlerinin buraya gitmenin "intihar" olduğunu söyledi, birçok adam kaybettiklerini ve Ukraynalıları tutunma noktalarından çıkaramadıklarını söyledi.

Ukrayna'nın askeri, bunun yerine Rus tedarik hatlarını hedef

lemek ve onları nehir boyunca yeterince geri itmeyi hedeflediğini söylüyor, böylece sivilleri top atışlarından koruyor.

Bu, hem Rus hem de Ukraynalı askerlerin çok sayıda ateşi emdiği anlamına geliyor. "Çoğunlukla kayıplarımız hatalardı - birisi o hendekte yeterince hızlı tırmanmadı; başka bir adam kötü saklandı. Eğer biri dikkatini çekmezse, hemen her yerden hedef alınır.

"Ama doktorlarımıza teşekkürler, yaralı bir askeri doktorlara ulaştırabilirsek, kurtulur. Onlar, tanrılar. Ancak ölenlerin kalıntılarını alamayız. Çok tehlikeli.

"Aynı zamanda dronlarımız ve füzelerimiz düşman üzerinde çok kayba neden oluyor. Bir kere savaş esirleri aldık, ama onları nereye koyacağız, eğer kendi yaralı silah arkadaşlarımızla nehrin üzerinden geçme şansımız yoksa?" Bu operasyonun her diğer cephe hattı gibi bir aşınma savaşına dönüştüğü şüphesiz.

Rusya, sırasıyla asker kaçakları ve affedilmiş mahkumlarla sırasını doldururken, Ukrayna ihtiyacı olan insan gücünü bulmakta zorlanıyor.

Son bir BBC araştırması, Rusya'nın tam ölçekli istilasının başlangıcından bu yana yaklaşık 20.000 erkeğin Ukrayna'yı askerlikten kaçmak için terk ettiğini buldu. "Burası için birkaç tugayın yerleştirilmesi planlanıyordu, tek tek şirketler değil - yeterli adamımız yok.

"Aramızda genç çocuklar çok. İnsanlara ihtiyacımız var, ama eğitimli insanlar, orada şu anda olan yeşiller değil. Üç hafta eğitim almış ve sadece birkaç kez ateş etmeyi başarmış adamlar var.

"Bu tam bir kabus. Bir yıl önce böyle demezdim, ama şimdi, özür dilerim, bıktım.

"Savaşa gönüllü olmak isteyen herkes çok önce geldi - şimdi insanları parayla ikna etmek çok zor. Şimdi, kaçmak için yetişemeyenleri alıyoruz. Buna güleceksin, ama bazı denizcilerimiz bile yüzmeyi bilmiyor."

Krynky köyü enkaz haline getirildi.

Bir yıl önce Herson şehri ve Harkov bölgesinin büyük kısımlarının özgürleştirilmesinde hissedilen yoğun bir rahatlama hali henüz tekrarlanmış değil.

Bunun yerine, Ukrayna'nın zaferleri, tahrip edilmiş ve terkedilmiş toprak parçalarına yazılıyor.

Bu, Cumhurbaşkanı Zelensky'nin uzun vadeli Batı desteği için politik olarak satışını zorlaştırıyor.

Ancak yine de, anonim askerin savaşı yakında devam edecek.

"Bir maden patlamasından sonra dışarı çıktım, ama bir meslektaşım yapamadı - ondan sadece kaskı kalmıştı.

"Cehennemden kaçtım gibi hissediyorum, ama bizi son sefer değiştiren adamlar bile bize daha fazla cehenneme girdi.

"Ama bir sonraki rotasyon yaklaşıyor. Nehri tekrar geçme zamanım yakında gelecek."