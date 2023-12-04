Haber: Damla Oya Erman

Ekonomik zorluklar ve artan sermaye maliyetleri nedeniyle Spotify, mevcut mali hedeflerine ulaşmak ve operasyonel maliyetleri düşürmek amacıyla önemli bir adım atmaya karar verdi.

Daniel Ek, şirketin web sitesinde paylaştığı bir mektupta, bu kararın kaçınılmaz olduğunu ve finansal hedefleri ile mevcut operasyonel maliyetler arasındaki uçurumu kapatmak için büyük bir adım atmaya karar verdiklerini belirtti. Ek, bu çerçevede birçok yetenekli çalışanın şirketten ayrılacağını ve bu durumun kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Spotify, bu kararla birlikte önümüzdeki günlerde iş yapış biçiminde değişikliklere gideceğini ve bu süreçle ilgili daha fazla detayı paylaşacaklarını duyurdu. Şirket, bu zorlu kararın Spotify'ın gelecekteki büyüme stratejisi ve etkinliği için stratejik bir yeniden konumlandırma olduğunu vurguladı.

Müzik dünyasının devi olan Spotify, bu zorlu kararın ardında yaşanan ekonomik dalgalanmalara ve büyüme hedeflerine ulaşmak adına alınan stratejik bir adım olduğunu belirtiyor.