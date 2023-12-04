Haber: Damla Oya Erman

Axiom-3 görevinin ocak 2024'te SpaceX Falcon 9 roketiyle başlaması planlanıyor. Komutan Michael López-Alegría, Pilot Walter Villadei ve Misyon Uzmanları Alper Gezeravci ile Marcus Wandt gibi isimlerden oluşan mürettebat, Dragon uzay aracıyla ISS'ye doğru yola çıkacak.

Axiom-3 ekibi, ISS'de 14 gün boyunca demir atacak ve düşük Dünya yörüngesinin mikrogravite koşullarını kullanarak çeşitli bilimsel alanlarda deneyler ve teknoloji gösterimleri yapacak. Bu alanlar arasında insan sağlığı, tıp, hücre biyolojisi, malzemeler ve hatta gastronomi yer alıyor.

Axiom Space ve ortakları, ESA (Avrupa Uzay Ajansı) dahil, görev sırasında gerçekleştirilecek bu öncü bilimsel araştırmaların bir dizi disiplinde nasıl ilerleyeceğini paylaştılar. Ayrıca, ISS'nin mikrogravite ortamının sunduğu benzersiz fırsatları kullanarak bilimsel keşiflerde bulunacaklarını vurguladılar.