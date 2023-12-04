Haber: Damla Oya Erman

28 Kasım 1983 tarihinde NASA'nın uzay mekiği Columbia'nın yük bölmesinde taşınan Spacelab'ın ilk lansmanından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ana modüllerinden Columbus'a ve şimdi de Artemis Gateway istasyonunun ay yörüngesine yerleştirilecek olan I-Hab'a kadar, Avrupa'nın uzay modüllerinin ortak bir mirası bulunuyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Salı günü yayımlanan bir özellik makalesinde, "Spacelab'ın endüstriyel mirası açık bir şekilde devam ediyor" ifadesini kullandı. 1970'lerden bu yana adı birkaç kez değişmiş olan şirketler, hala bugün Thales Alenia Space tarafından yönetilen Turin, İtalya'daki tesislerde uzay sınıfı alüminyum-bakır alaşımı 2219'dan basınçlı kabukları işliyor.

Bugün, Airbus Defense and Space'in Bremen, Almanya tesislerinde, Spacelab'ı monte etmek için kullanılan aynı salonlarda entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Bu miras, Avrupa'nın uzay keşiflerine olan katkısını ve teknolojik ilerlemesini vurguluyor.