Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar Emiri, ülkeyi ziyaret eden BM Genel Kurulu Başkanlar Konseyi üyelerini, başkent Doha'daki Kraliyet Divanında kabul etti.

Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası sorunlarla mücadele için harcanan çabalar ve ortak öneme sahip konular ele alındı.

Başkent Doha'da ilerleyen saatlerde BM Genel Kurulu Başkanlar Konseyi Toplantısı düzenlenecek. İki gün sürecek toplantıda genelde Orta Doğu'daki gelişmeler, özelde ise Gazze Şeridi ve Ukrayna'daki durum masaya yatırılacak.

BM Genel Kurul Başkanlar Konseyi, eski başkanların tamamından oluşuyor.