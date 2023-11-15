Haber: Mert Osman Erman

2019 yılındaki bu girişim, o dönemde Donald Trump'ın kişisel avukatı olan eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani liderliğindeydi.

Bu, Joe Biden'ın başkan yardımcısı olarak Ukrayna ile yolsuz ilişkilere sahip olduğu iddialarının kanıtlanmamış olduğuna odaklandı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), suçlanan üç kişinin Rus askeri istihbaratı (GRU) tarafından ödendiğini belirtti.

SBU, bu kişilerin "gergin bir siyasi durumu" kullanarak Ukrayna'nın uluslararası itibarına zarar verdiğini ekledi.

Suçlanan üç kişinin şu anda milletvekili olan Oleksandr Dubinsky, eski milletvekili Andriy Derkach ve eski savcı Kostyantyn Kulyk olduğu anlaşılıyor.

Dubinsky suçlamaları reddetti.

Üçü de Rus General Vladimir Alekseyev'in liderliğindeki bir ajan ağı üyesi oldukları iddia edilen bir örgütün parçası olduğu söyleniyor.

Suçlamalar, 2020 ABD seçimleriyle ilgili "bilgi subversif faaliyetleri" takip ettiklerini ve 10 milyon dolar ödeme aldıklarını iddia ediyor.

Bu kişilerin, Ukrayna'nın değil Rusya'nın, son ABD seçimlerine müdahale ettiği yanlışlığını yaymaya yardım etmekle suçlanıyorlar.

Biden'a yönelik suçlamalar, oğlu Hunter'ın Ukrayna doğalgaz şirketi Burisma'nın bir yöneticisi olduğu iş anlaşmalarını içeriyordu.

Trump ve müttefikleri, Joe Biden'ın Barack Obama'nın başkan yardımcısı olarak Ukrayna'nın başsavcısı Viktor Shokin'in Burisma'yı soruşturduğu için kovulmasını teşvik ettiğini iddia ettiler. Hunter Biden, eski New York Belediye Başkanı Giuliani'ye karşı "özel hayatının tamamen yok edilmesi" için dava açtı.

Ukrayna makamları, Dubinsky'yi açıkça tanımlamadı, bunun yerine onun iddia edilen Rus istihbarat takma adı "Burtino"yu kullandı.

Ancak milletvekili, Kiev'deki bir mahkemenin onun 60 gün boyunca gözaltına alınmasına karar verdiğini söyleyen bir Telegram mesajında kendisini tanıttı.

Dubinsky, Telegram'da yaptığı bir dizi yayında suçlamaları reddetti ve karşılaştığı politik zulmün Zelensky'nin ofisi tarafından yönlendirildiğini iddia etti.

Eğer suçlu bulunursa, 15 yıl hapis ve varlıklarının elinden alınması ile karşı karşıya kalacak.

Derkach ve Kulyk, SBU'nun belirttiğine göre, 2022'deki Rus işgali sonrasında Ukrayna'dan kaçtı.

Dubinsky, Derkach ve Kulyk, daha önce Trump'ın yönetiminin son günlerinde 2020 seçimlerini sabote etme çabaları nedeniyle ABD hükümeti tarafından yaptırılmıştı.

Hazine Departmanı, Derkach'ı bir Rus ajanı olarak tanımladı. O, ABD Senato İstihbarat Komitesi'nin, 2016 ABD seçimine Rusya'nın müdahalesine dair üretilen neredeyse bin sayfalık raporda adı geçen isimlerden biridir.

Derkach, 2019'da Giuliani ile Ukrayna'da tanıştı ve Hunter Biden'ı Ukrayna'daki yolsuzlukla bağlantılı gösterme çabalarının bir parçası olarak ortaya çıktı.

Ayrıca, Ukrayna başsavcı yardımcısı olarak görev yaparken, Kulyk, 2019'da, Hunter Biden'ın Burisma'nın yönetim kurulundaki rolünü soruşturması için Ukrayna'nın harekete geçmesini savunan bir not yazdı.

Bu, Joe Biden'ın kendisini hukuka aykırı bir şekilde zenginleştirdiğine dair desteksiz iddiaları içeriyordu ve iddiaya göre Giuliani'nin Ukrayna'da suçlayıcı bilgiler aramasına neden oldu.

Giuliani, Trump gibi, 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirme çabalarına bağlı olarak ABD'de bir dizi hukuki sorunla karşı karşıya. Trump, ayrıca Ukraynalı milletvekillerinden Hunter Biden'ı soruşturmalarını istedi, en ünlüsü Zelensky ile bir telefon görüşmesinde gerçekleşti.

Kongre Demokratları, eski ABD başkanını, Zelensky'yi baskı yaparken Ukrayna'ya askeri yardımı alıkoymakla suçlayarak azlettiler.

Trump, ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçi destekle aklandı.