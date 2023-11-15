Haber: Mert Osman Erman

Rusya, bazı Ukrayna kuvvetlerinin bir köyde pozisyon aldığını kabul etti ancak bunların yakında yok olacağını iddia etti.

Eğer bölge tutulursa, bu Ukrayna için önemli bir ilerleme anlamına gelecektir.

Rusya bir yıl önce nehrin sağ kıyısından çekildi.

O zamandan beri Ukrayna ordusu, doğu kıyısında bir köprübaşı oluşturup korumaya çalışıyor.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Dinyeper'in sol kıyısında bir köprübaşı ele geçirdi," dedi Yermak, bir ABD düşünce kuruluşuna, güvenli bir konumu ifade eden askeri bir terim kullanarak.

ABD merkezli uzmanlar daha önce, Krynky köyüne küçük ilerlemelerin kaydedildiğini, bu köyün nehrin iç kısımlarında, bir yıl önce yeniden ele geçirilen Kherson şehrinden 30 km içeride olduğunu söyledi.

Rusya Çarşamba günü, "küçük grupların" Ukraynalı kuvvetlerin nehrin sol kıyısında pozisyon aldığını kabul etti.

Ancak Rusya tarafından atanan ve hala işgal altındaki Kherson bölgesinin sorumluluğunu taşıyan Vladimir Saldo, ağır kayıplar yaşadıklarını ve "ateşli bir cehennemle" karşı karşıya olduklarını, kırılmalarının şanslarının olmadığını iddia etti. "Ek kuvvetlerimiz şimdi getirildi. Düşman, Krynky'de sıkışmış durumda," dedi.

Ukraynalı kuvvetlerin bir köprübaşı kazandığını itiraf etmesi, Rus devlet medyasının iki gün önce sol kıyıdaki pozisyonlardan çekildiği haberini garip bir şekilde yayınladıktan sonra geldi ve ardından hızla geri çekildi.

Bahar ve yaz boyunca yapılan tekrarlayan nehir geçiş girişimleri büyük başarı elde etmemişti. Ukraynalı kuvvetler, küçük teknelerle Dinyeper'i geçti. Ancak Kiev'in hava üstünlüğü olmaması görevi daha zor hale getiriyordu.

Bir köprübaşını güvence altına almak, Ukraynalı kuvvetlerin zırhlı araçları ve hava savunma sistemlerini nehir üzerinden transfer etmeye başlayabileceği anlamına gelebilir. Bu, Kırım'a, Rusya'nın 2014 yılında yasadışı olarak ilhak ettiği yarımadaya daha da yaklaştırabilir.

"Adım adım, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri Kırım'ı silahsızlandırıyor. Mesafenin %70'ini kapsadık," diye ekledi Yermak. Batılı ülkelerden Kiev'e daha fazla silah sağlamalarını istedi ve Rusya'nın İran dronları ve Kuzey Kore topçularını Ukraynalı kuvvetlere karşı kullandığını söyledi.

Salı günü, Başkan Zelensky, doğudaki Avdiivka kasabasına yakın yerlerde çatışmaların arttığını söyledi. Ancak ekledi ki, Rus kuvvetleri, tahrip edilmiş şehri ele geçirmeye çalışırken "erkek ve ekipman kaybediyor".

Ukrayna Haziran ayında çok beklenen karşı saldırısını başlattı ve güney ve doğuda toprak

kazanmayı amaçladı. Ancak karşı saldırı şimdiye kadar önemli bir toprak kazanmayı başaramadı.