Haber: Mert Osman Erman

Martin Rolfe, bu "incredibly rare" sistem hatasıyla başa çıkmak için önlemler olduğunu ve yüzlerce uçuşun iptal edilmesine neden olan bu olayın artık yaşanmayacağını belirtti.

"Bu tekrar olursa, bunu çok çok hızlı bir şekilde çözebiliriz," dedi.

Binlerce yolcu kâbus dolu bir Banka Bayramı Pazartesi günü yaşadı, birçok kişi yurt içinde ve yurt dışında mahsur kaldı.

Bazı insanlar havalimanı zeminlerinde veya geçici yataklarda uyurken, birçok kişi uçuşları yeniden rezerve etmek için çabaladı.

Yolcular, pazartesi günü 1.500'den fazla uçuşun iptal edilmesinin ardından alternatif ulaşım ve konaklama düzenlemeleri yaparak cebinden para çıktığını bildirdi.

Hava trafik kontrol sorunu düzeltildiğinde salı günü de gecikmeler ve iptaller devam etti çünkü bu kesinti uçakları ve pilotları yerlerinden çıkardı.

Nats, İngiltere hava sahasındaki çoğu uçağı kontrol eder ve her yıl milyonlarca uçuş planı alır. Havayolları her uçuş yolunu ulusal kontrol merkezine sunar ve bunlar otomatik olarak Nats kontrolörleriyle paylaşılmalıdır.

Ancak pazartesi günü Nats işleme koyamadığı veri aldı.

Bay Rolfe, bu durumun olursa sistem tasarlandığını söyledi. Hatalı bilginin hava trafik kontrolörlerine aktarılamamasını sağlamak için "güvenli bir şekilde başarısız olacak" şekilde tasarlandığını söyledi.

Bu, Nats'ın manuel bir sisteme dönmesine neden oldu - bu, daha az uçuşun işlenebileceği anlamına geliyordu. Birkaç saat boyunca uçuş rotalarını otomatik olarak gerçekleşmesi gerektiği gibi manuel olarak girmek zorunda kaldılar, bu daha yavaş ve büyük bir gecikmeye neden oldu.

Bay Rolfe, etkilenenlere özür diledi ve bu durumun aynı şekilde ortaya çıkmayacağından emin olduğunu söyledi. "Verinin ele alınış şeklini anlıyoruz... başarısızlık şekli, diyebilirim," dedi.

Olay, Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) tarafından soruşturulacak. Nats, başarısızlığın siber saldırı nedeniyle olmadığının işaretlerinin olmadığını doğruladı.

Havacılık analitik firması Cirium, BST'de 09:00 itibariyle İngiltere havaalanlarından kalkan 30 uçuşun iptal edildiğini - tüm kalkışların yaklaşık %1'i olduğunu söyledi. Şu ana kadar İngiltere'ye gelen 34 uçuşun da iptal edildiğini söyledi.

Cirium'un verileri, kesintilerin 28 Ağustos'ta başlamasından bu yana neredeyse 2 bin geliş ve gidiş uçuşunun iptal edildiğini gösterdi.

Heathrow, Gatwick, Manchester, Aberdeen ve Edinburgh en çok etkilenen havaalanları oldu.

British Airways'ın eski patronu ve mevcut havayollarının ticaret birliği Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin genel direktörü Willie Walsh, sektörün "milyonlarca maliyet" ve başarısızlık nedeniyle 100 milyon sterlin kadar yüksek maliyetlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"İptallerden etkilenen yüz binlerce müşteriye bakıyorsunuz ve bunun gün içinde yaşanan gecikmeleri hesaba katmıyor," dedi.

Bay Walsh, havayollarının gecikmeler ve iptaller nedeniyle masraflarla karşılaşmasının "çok adil olmadığını" ve yolculukların "tamamen dışında" kaldığını söyledi.

"Bu hataya neden olan hava trafik kontrol sistemi tek bir kuruş ödemedi," dedi.

Bay Walsh, Nats'ın cezalandırılması gerektiğine inandığını ve şirketin "sorulacak birçok sorusu olduğunu" söyledi.

"Bu sistemin tasarımının yanlış verileri reddetmesi gerekiyordu, sistem çökmeli değil," dedi.

Ancak Bay Rolfe, Bay Walsh'ın tüm sistemin çöktüğü iddialarının "tam olarak doğru olmadığını" ve şirketin "sistemin bir kısmını kaybettiğini" söyledi.

Ryanair ve Monarch Airlines'ın eski direktörü ve 2021'e kadar Newquay Havalimanı'nın başkanı olan Tim Jeans, insanların havayolları ve tur operatörlerinden, uçuşların iptal edilmesi sonucu meydana gelen konaklama masrafları da dahil olmak üzere talep etme hakları olduğu düzenlemeler olduğunu söyledi.

Havayollarının yılda yüz milyonlarca sterlin ödediğini ve hizmet için Nats'a "sorular soracağını" söyledi ve sistemin üzerine sorular soracağını ekledi.

Nats, CAA, havayolları, havaalanları, ticaret birlikleri ve Sınır Gücü arasında bir toplantının başkanlığını yapan Ulaştırma Bakanı Mark Harper, Salı günü yaptığı açıklamada kesintinin yan etkilerinin önümüzdeki günlerde devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Bu süre içinde seyahat etmeyi planlayanların havaalanına gitmeden önce havayolları ile iletişime geçmelerini tavsiye etti.

En son açıklamasında EasyJet, insanları İngiltere'ye geri getirmeye yardımcı olmak için ekstra uçuşlar yapmayı teklif etti. Bu arada Ryanair'in patronu, şu ana kadar yaklaşık 250 uçuşun iptal edildiğini ve 40 bin yolcunun etkilendiğini söyledi.

Bir yolcu olan Sarah Skellern, Jet2 uçağında 6 saat bekledikten sonra Palma de Mallorca Havalimanı, İspanya'da zeminde veya geçici yataklarda uyumak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bayan Skellern, Preston, Lancashire yakınlarından, Palma de Mallorca Havalimanı'nda "mutlak bir kaos" olduğunu anlattı. Ailesi sonunda ertesi gün eve dönmeyi başardı.

Jonny Beattie, Pazartesi günü ailesiyle birlikte Faro, Portekiz'den Belfast'a dönmeyi bekliyordu, ancak şimdi çocuklarının okul yılının başlangıcını kaçıracağı bir sonraki Pazartesi gününe kadar uçuş alamayacak.

"Herkes panik haline geldiğini görebiliyordu," dedi. "Bazı insanlar zaten uçuşları kontrol ediyorlardı ve bir sonraki Pazartesi'ye kadar hiçbir uçuş alamayacağımızı görebiliyorduk."

Bay Beattie, yeni terk ettiği konaklamayı tekrar rezerve etmeyi başardığını ancak bunun ona yaklaşık 1.000 sterline mal olacağını ekledi.