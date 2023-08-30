Haber: Mert Osman Erman

Hindistan medyası, haritanın kuzeydoğu eyaleti Arunachal Pradesh ve tartışmalı Aksai Chin platosunu Çin'in toprağı olarak gösterdiğini bildiriyor.

Çin'in doğal kaynaklar bakanlığı tarafından pazartesi günü yayınlandı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, "Bu iddiaları temelsiz olarak reddediyoruz," dedi.

Çin'in bu tür adımlarının "sadece sınır sorununun çözümünü karmaşıklaştırdığını" ekledi.

Pekin henüz resmi olarak yanıt vermedi.

Hindistan Dışişleri Bakanı S Jaishankar da Çin'in iddiasını "saçma" olarak nitelendirdi.

"Çin, daha önce de başka ülkelere ait olan bölgeleri Çin'inmiş gibi gösteren haritalar yayınlamıştır. Bu onların eski bir alışkanlığıdır," dedi ve Salı günü televizyon kanalı NDTV'ye söyledi.

Hindistan'ın protestosu, Başbakan Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Güney Afrika'daki Brics zirvesi sırasında yaptığı konuşmadan günler sonra geldi. Bir Hindistan yetkilisi daha sonra iki ülkenin "tartışmalı sınır boyunca hızlı çekilme ve azaltma çabalarını yoğunlaştırmaya" karar verdiklerini söyledi. Hindistan, Çin'in toprak iddialarına sık sık öfkeli tepki gösterdi.

Komşular arasındaki gerilimin kaynağı, kötü bir şekilde belirlenmiş olan Himalayalar boyunca uzanan 3,440 km (2,100 mil) uzunluğundaki de facto sınır olan "Gerçek Sınırlar Hattı" ya da LAC'dır. Nehirlerin, göllerin ve kar kaplarının varlığı, hatların bazı yerlerde kaymasına neden olabilir.

Her iki taraftaki askerler birçok noktada yüz yüze gelir, bu da gerilimlere neden olabilir - son kez Aralık ayında Hint ve Çinli askerler, sınırın Tawang kasabasında çatıştığı zaman gerilim yaşandı.

Çin, Arunachal Pradesh'ın tamamını "Güney Tibet" olarak adlandırarak tüm bölgeyi kendi toprağı olarak kabul ediyor - bu iddiaya Hindistan kesin bir şekilde karşı çıkıyor. Hindistan, Çin'in kontrolünde olan Himalayalar'daki Aksai Chin platosunu talep ediyor.

Nisan ayında Delhi, Çin'in Arunachal Pradesh'teki 11 yeri yeniden adlandırma çabalarına keskin bir tepki gösterdi ve eyaletin her zaman "Hindistan'ın ayrılmaz ve devredilemez bir parçası" olacağını söyledi.

Hindistan ile Çin arasındaki ilişkiler 2020'den bu yana kötüleşti, askerleri Ladakh'taki Galwan vadisinde ölümcül bir çatışmaya karıştıklarında taraflar arasında 1975'ten bu yana ilk ölümcül karşılaşma yaşandı.