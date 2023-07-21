Viyana

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali’nde bulunan uzmanların, olası bir patlayıcı maddenin bulunup bulunmadığına yönelik incelemeleri kapsamında reaktörlerin çatılarına erişim izni verilmesini beklediğini bildirdi.

UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Grossi’nin Zaporijya Nükleer Santrali’nin son durumuna ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

Grossi, Ajans uzmanlarının geçen hafta nükleer santralde ek denetim ve incelemelerde bulunduğunu, şu ana kadar herhangi bir ağır askeri teçhizat, patlayıcı veya mayına rastlanmadığını belirterek, "Ancak uzmanlar halen reaktör binalarının çatılarına erişimi bekliyorlar." ifadesini kullandı.

Uzmanların 17 Temmuz'da 2'nci ünite ve daha sonra da 4'üncü ünitedeki reaktör binasını kontrol ettiklerini kaydeden Grossi, ekiplerin tesisteki ana kontrol odasını, reaktör holünü, kullanılmış yakıt havuzunu, acil durum kontrol odasını, emniyet sistemlerinin elektrik panolarının bulunduğu odaları ve tribün holünü denetledikleri bilgisini paylaştı.

Grossi, söz konusu denetimler kapsamında görünürde bir patlayıcı veya mayın bulgusuna rastlanmadığını kaydederek, "Uzmanlara reaktörlerin çatılarına ve türbin salonlarına erişim izni verilmedi. Ekiplerin özellikle denetlemek istediği 3'üncü ve 4'üncü üniteler de buna dahil. Ajans'ın söz konusu yerlere yönelik erişim izni talebi sürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Zaporijya’da bulunan Ajans müfettişlerinin geçen hafta tesis yakınlarında herhangi bir patlamaya şahit olmadıklarını kaydeden Grossi, ayrıca santrali soğutmak için kullanılan su seviyesinin de halihazırda yeterli düzeyde olduğunu aktardı.

Rusya ve Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali’ne yönelik sabotajda bulunulacağına ilişkin karşılıklı suçlamalarda bulunmuş, UAEA da 5 Temmuz’da tesiste yaptığı incelemeler doğrultusunda herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığını duyurmuştu.

Ajans, söz konusu suçlamalar ve tesise yönelik iddiaları ilk elden doğrulamak amacıyla 4 Mart 2022’den itibaren Rusların kontrolüne geçen nükleer santralde özellikle bazı kısımları denetlemek için ek izin talebinde bulunmuştu.

AA