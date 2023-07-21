Paris

Fransız milletvekilleri, Genel Kurulda, Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan toplumsal olaylarda tahrip edilen binaların yeniden inşasını ve onarımını hızlandırmaya yönelik yasa tasarısını görüştü.

Tasarı 87'ye karşı 260 oyla kabul edildi.

Yasa tasarısı, söz konusu binaların yeniden inşa veya onarım işlemlerini hızlandırmak amacıyla hükümete 3 ay boyunca her türlü adımı kararnameyle alma yetkisi veriyor.

Tasarı, aslına göre yeniden inşa edilecek binalar için inşa süresini azaltmayı ve inşaat ruhsatlarının hızlıca verilmesini hedefliyor.

Hükümet, tasarı kapsamında söz konusu binaların yeniden inşası ve onarımı için şehir planlama mevzuatına uymak zorunda kalmayacak.

Senato'da 18 Haziran'da kabul edilen tasarı, görüşülmek üzere meclise gönderilmişti.

Tasarı, Mecliste onaylanmasıyla yasalaştı.

Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadı olan Ulusal Meclis ve Senato'dan onay alması gerekiyor.

Fransa'da polisin ateş açması sonucu hayatını kaybeden Nael M'nin öldürülmesine tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Paris, Marsilya ve Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

Ülkede 500 kadar bölgede düzenlenen protestolarda, aralarında karakolların da yer aldığı yaklaşık 1000 bina tahrip edilmişti.

İktidar kanadı olaylarda tahrip edilen binaların hızla yeniden inşa edilmesi için acil yasa çıkaracaklarını açıklamıştı.

AA