Ankara

New York polisinden yapılan açıklamada, düzenlediği etkinlikte katılımcılar arasında arbede yaşanması üzerine gözaltına alınan Twitch yayıncısı Cenat'ın, kargaşaya neden olmak ve yasaya aykırı toplantı yapmakla suçlandığı kaydedildi.

Etkinliği düzenleyen halkla ilişkiler şirketi "AMP" ise yaptığı açıklamayla özür diledi.

Açıklamada, masum insanları etkileyen olaylar karşısında derin bir üzüntü duyulduğu ve bu davranışların tasvip edilmediği belirtildi.

Olay

Cenat'ın çekilişle ücretsiz bazı hediyeleri hayranlarına dağıtacağını duyurması üzerine Union Meydanı'nı dolduran yüzlerce genç arasında tartışmalar yaşanmış, bunun üzerine New York Polisi (NYPD) ekipleri çıkan taşkınlığı yatıştırmak ve kalabalığı dağıtmak için bölgeye girişi yasaklamıştı. Tartışmalar bir süre sonra arbedeye dönüşmüş, bazı kişiler polise saldırmıştı.

Olaylarda, 7 kişinin yaralandığı ve 66 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

AA