Haber: Beyza Betül Cihan
İran'daki molla rejiminden kaçarak Danimarka'ya sığınan Firoozeh Bazrafkan, Kopenhag'da bulunan İran büyükelçiliği önünde kışkırtıcı eylemle gündemde. İranlı aktivist, Kuran'ı rendeyle parçalayarak İran hükümetine karşı öfkesini ve protestosunu dile getirdi.
Portekiz'in başkenti Kopenhag'da bulunan İran'ın büyükelçiliği önünde olaylı bir protesto yaşandı. İran'dan kaçan Firoozeh Bazrafkan, molla hükümetine karşı bir tepki olarak Kuran'ı rendeyle parçaladı. Eylemi, hem dikkat çekti hem de din ve inanç özgürlüğü konusunda yoğun bir tartışmayı beraberinde getirdi.
Bazrafkan'ın eylemi, toplanan bir grup insanın tepkisiyle karşılaştı. Bu provokatif eylem, din ve inançları, hassas bir tartışmayı başlatırken, aynı zamanda insan haklarını savunucularının ve İran diasporasının da dikkatini çekti. Bazrafkan'ın İran'daki rejim baskısından kaçan bir kişi olarak yaşadığı gözetlemeler ve bu baskıya karşı protestosunu ifade etmek amacıyla böyle bir eyleme giriştiği belirtiliyor.