Luys TV ana haber sunucusu Barkev Samuelyan, haber bülteninde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için Türkçe, Ermenice ve Arapça dillerinde mesaj verdi.

Samuelyan, Türkçe okuduğu mesajında, "Çadırlara sığınan insanların üzerine bomba atmak ya da her gün en az 10 çocuk öldürmek ne zaman normalleşti? Bu Gazze'de her gün oluyor, biz, siz ve bütün dünya sadece izliyoruz. Sizce katliama dur deme vakti gelmedi mi? Geldi ve geçti bile." ifadelerini kullandı.

Ermenicede ışık anlamına gelen "Luys" ismiyle kurulan "Luys TV", Türkiye'de Ermenice ve Türkçe yayın yapan ilk televizyon kanalı olarak biliniyor.