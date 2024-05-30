Save the Children’ın, X sosyal medya platformundan İsrail’in 7 Ekim’den bu yana büyük bir insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail’in Refah'taki saldırılarında 4 gün içinde aralarında çocukların da bulunduğu en az 66 kişinin öldürüldüğü belirtilerek, “Açık bir biçimde (UAD’nin kararları) kararlar kategorik olarak yok sayılıyor. Şimdi ateşkes.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in saldırılarının, UAD’nin 24 Mayıs'ta aldığı İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına yönelik tedbir kararlarının ardından geldiğine dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 28 Mayıs'ta İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta son 3 haftada 1 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini açıklamıştı.