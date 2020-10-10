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Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 operasyonu kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'turuncu' kategoride yer alan 'Yıldız' kod adlı Nurgül Duran olduğunu açıkladı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 17:17
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Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Yıldırım-1 operasyonu kapsamında Şırnak Beytüşşebap kırsalında, 23-24 Eylül'de, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan saha-kadın sorumlusu 'Leyla Amed' kod adlı Hamiyet Yalçınkaya isimli teröristin koruması olan ve terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle 'turuncu' kategoride yer alan 'Yıldız' kod adlı Nurgül Duran olduğu tespit edildi. Teröristin; 2015-2016 yıllarında, Şırnak Silopi ilçesinde şehir yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Silopi ilçesinde çukur-barikat olayları esnasında birçok eylemi koordine ettiği ve talimatını verdiği belirlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TerörTeröristTuruncu Liste
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