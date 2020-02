Bakan Çavuşoğlu: Suriye rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 'Yeniden Asya' politikası hakkında Asya ülkelerinin başkentteki diplomatik misyon temsilcilerine yönelik düzenlenen toplantıda konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de yaşanan krize uzun zamandır bir çözüm bulmak için çalıştıklarını, dün rejimin saldırısı sonrası 8 şehit olduğunu hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu, "Rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor. Bunu dengelemek için bugüne kadar olduğu gibi Soçi ve Astana'da Rusya ile mücadele ediyoruz. Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bunu görüştük. Burada Rusya'ya büyük sorumluluk düşüyor. Bir an önce kalıcı bir ateşkes ve anayasa komisyonu ile beraber de siyasi sürece ivme kazandırmak istiyoruz. Ama bize yönelik saldırıları da tolere etmemiz mümkün değil. Karşılığını verdik, bundan sonra da karşılığını vereceğiz" dedi.

'REJİMİ DURDURMALARI GEREKTİĞİNİ LAVROV'A SÖYLEDİM'

Bakan Çavuşoğlu, yaklaşık 1 hafta önce Rus mevkidaşı ile olan görüşmesinde de rejimin saldırgan tavrının arttığını ve bunun olumsuz etkilerinin olduğunu ifade ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Birçok insanın evini terk etmek zorunda kaldığını ve sınırlarımıza doğru on binlerce insanın hareket ettiğini ve bir an önce rejimin bu saldırganlığının durdurulması gerektiğini söylemiştim. Ayrıca yine rejimin İdlib bölgesindeki gözlem noktalarımızı da taciz atışları yaptığını, buna devam ederse de karşılık vereceğimizi, bir an önce bu anlamda da rejimi durdurmaları gerektiğini mevkidaşım Sergey Lavrov'a söyledim. Neden bunları söylüyoruz? Neden dün kendisini tekrar aradık. Çünkü Astana ve Soçi sürecinde Rusya bizim İran ile beraber ortaklarımızdan birisidir. Bu üçlü mekanizmanın amacı neydi; sahada ateşkesi tahkim etmek, kalıcı hale getirmek ve siyasi süreçte ilerlemeler sağlayarak bir an önce Suriye'ye barış ve huzuru getirmek, sınır, toprak ve siyasi bütünlüğünü sağlamaktı."

'ASTANA VE SOÇİ SÜREÇLERİ YARA ALDI'

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Suriye'deki son gelişmelerin ardından Astana ve Soçi süreçlerinin, son zamanlarda tamamen ortadan kalkmadığını, ancak yara alarak önemini kaybetmeye başladığını kaydetti. Ruslarla değişik düzeyde temaslarının bulunduğunu bildiren Bakan Çavuşoğlu, "Bu temaslardaki amacımız, Astana ve Soçi süreçlerini canlı tutmak, daha da güçlendirerek siyasi çözüme gitmek. Ama sahada bu saldırılar devam ederken bu çok kolay değil. Şimdi acilen yapılması gereken, rejimin bu saldırılarını durdurmak ve yerinden edilmiş insanları koridorlar açılarak evlerine tekrar geri dönmesini sağlamaktır. Dolayısıyla bunları başarmamız gerekiyor, tüm çabalarımız da bu yönde" diye konuştu.

'RUSYA İLE ASKERLERİMİZ ADETA ONLİNE ŞEKİLDE TEMAS HALİNDE'

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin sahada tüm faaliyetlerde muhataplarıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Dün Lavrov'un kendisi de söyledi. Bir taraftan kendi askerleri bizim askerlerimizin bildirimde bulunmadığını iddia ettiğini söylerken, diğer taraftan sahada askerlerin ve istihbarat birimlerinin adeta online şeklinde temas halinde olduğunu kendisi de söylüyor. Dolayısıyla böyle bir bildirimde bulunmamak mümkün değil. Sürekli biz her faaliyetimiz de, 'bir çatışma olmasın', 'bir dost ateşi olmasın' diye, özellikle 'Rusya ile Türkiye arasında da olmasın' diye bu bildirimlerde bulunuyoruz. Amacımız Rusya ile beraber tekrar sükûneti sağlamak ama rejimin dizginlenmesi gerekir. Bütün bunlar gösteriyor ki rejim siyasi çözüme değil, daha önce de söylediğimiz gibi askeri çözüme inanıyor" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN İŞGAL PLANINI REDDETTİK'

Bakan Çavuşoğlu, dün Cidde'de gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Filistin'in hazırladığı taslak metnin onaylanmasının oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Yani Amerika'nın 'sözde barış' dediği bu ilhak ve işgal planını biz de İslam alemi olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak reddettik. Orada yaptığımız konuşmalarda da Türkiye olarak ve İslam dünyası olarak, yapmamız gerekenleri bir kere daha kayda geçirdik. Türkiye olarak biz her zaman söylüyoruz. Filistinli kardeşlerimizin Filistin davasında, Kudüs davasının her zaman yanında olacağız, destekleyeceğiz. Tek başımıza olsak da destekleyeceğiz"

'ALMANYA DIŞINDA KİMSE YARDIM ETMİYOR'

Bakan Çavuşoğlu, İdlib konusunda ABD'den ve Avrupa ülkelerinden destek geldiğini, fakat bugüne kadar yerinden edilen insanların durumlarıyla ilgilenen ülke olmadığını vurgulayarak, "Burada Almanya şansölyesi Merkel'i ayrı hariç tutmak isterim. Çünkü en son İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyarette, Sayın Cumhurbaşkanımızla kendileri bu konuları ele aldılar. Daha sonra heyetler arası toplantıda da bu konuyu gündeme aldık. Almanya'nın özellikle yerinden edilmiş insanlara İdlib içinde gerçekleştireceğimiz yapılara Almanya'nın destek sözü var ve bunu da önümüzdeki süreçte gerçekleştireceklerini bizlere bildirdiler. Gerek ABD, gerek koalisyon, gerekse Batı dünyası insani konularda hassas olan, Suriye'de siyasi istikrarı isteyen herkesin ateşkesin sağlanmasında ve orada evlerini terk edip zor şartlar altında yaşayan insanlara yardımların ulaştırılmasında sadece sözle değil, icraatla da destek vermesi gerekir" dedi.