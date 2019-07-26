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8 terörist etkisiz hale getirildi

Hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi

8 terörist etkisiz hale getirildi

Hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi

26 Temmuz 2019 Cuma 16:17
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8 terörist etkisiz hale getirildi

DHA 

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen hava destekli operasyonda, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen hava destekli operasyonda, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
OperasyonTerörist
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