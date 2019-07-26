8 terörist etkisiz hale getirildi

DHA

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen hava destekli operasyonda, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen hava destekli operasyonda, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."