WASHİNGTON AA- Bu yıl 75'incisi düzenlenen NAFSA Yıllık Konferansı ve Fuarı, rektörler, uluslararası ofis yöneticileri ve uluslararası eğitim programlarının yöneticileri başta olmak üzere bu alanda çalışan profesyonelleri bir araya getirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Eğitim Ekonomisi İş Konseyince Türk Hava Yolları desteğiyle "Study in Türkiye" (Türkiye'de Okumak) pavilyonunun kurulduğu fuara, Türkiye'den de 16 üniversite katıldı.

Fuar kapsamında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda Türk-Amerikan Üniversiteleri İşbirliği Programı ve Resepsiyonu düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, burada yaptığı konuşmada, Türk üniversitelerinin geliştiğini ve birçok yabancı öğrenciyi çekebilir hale geldiğini belirtti.

Türkiye'nin uluslararası öğrenciler için önemli bir destinasyon haline geldiğini vurgulayan Mercan, Türkiye'nin uluslararası öğrenciler için bölgedeki en büyük eğitim merkezi olduğunu ifade etti.

Mercan, 198 farklı ülkeden yaklaşık 300 bin uluslararası öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü kaydederek, dünya genelinde uluslararası öğrencilerin yüzde 2,9'unun Türkiye'de eğitim gördüğünü aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu Müsteşar Yardımcısı Scott Weinhold da ABD ve Türkiye arasında artan iki taraflı akademik değişimin iki ülkenin karşılıklı çıkarına olduğunu anlattı.

ABD'nin Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği uluslararası destinasyon olduğuna işaret eden Weinhold, geçen yıl ABD'deki Türk öğrenci sayısının yüzde 4 arttığını kaydetti. Weinhold, Türkiye'nin de ABD'deki uluslararası öğrenciler açısından en büyük 18. ülke olduğunu ifade etti.

Fulbright Programı'ndaki ortaklığından dolayı Türk hükümetine minnettar olduklarını belirten Weinhold, Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki ve G20 ekonomisi olduğunu, Avrupa'nın en genç nüfusuna ve Avrupa'nın tek mega şehri İstanbul'a ev sahipliği yaptığını, Türkiye'nin ABD'li öğrenciler ve akademisyenler için zengin bir deneyim sunduğunu dile getirdi.

DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ise Türk üniversitelerinin NAFSA gibi fuarlara katılımını çok önemsediklerini vurguladı.

Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenci sayısının geçen yıl 220 bin olduğunu belirten Gündüz, bu rakamın bu yıl 310 bine yükseldiğini, hedeflerinin uluslararası öğrenci sayısını 500 bine çıkarmak olduğunu ifade etti.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Türkiye'deki yükseköğretim sistemine ilişkin bir sunum yaptı. Uluslararası Eğitim Enstitüsü'nden Clare Overmann da ABD'deki yükseköğretim sistemi ve Amerikan yükseköğretim kurumları ile ortaklık fırsatları hakkında bilgi verdi.