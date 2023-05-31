ANKARA AA- Birleşik Krallık Hükûmeti ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Chevening Bursu ile bu ülkede eğitimlerini başarıyla tamamlayıp Türkiye’ye dönen yeni mezunlar, Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle sertifikalarını Büyükelçi Jill Morris'den aldı.

2021/2022 akademik yılında Chevening Bursu ile Birleşik Krallık’ta eğitimlerini başarıyla tamamlayıp Türkiye’ye dönen 23 yeni mezun onuruna, Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçiliği rezidansında davet verildi.

Bursiyerlere sertifikalarını takdim eden Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, "Bu gece burada bulunan sizler, iki büyük ülkenin arasında var olan insan köprüsünün yaşayan örneklerisiniz." dedi.

Bursiyerlerin Oxford, Cambridge ve Exeter gibi Birleşik Krallık’taki en prestijli üniversitelerden geldiğinin altını çizen Morris, hepsiyle gurur duyduklarını belirtti.

Chevening Bursu'nun Birleşik Krallık’taki en prestijli burs programı olduğunu belirten Morris, program kapsamında, dünya genelinde 55 bin mezun verdiklerini kaydetti.

Morris, Chevening Bursu'nun Türkiye'de 1988 yılında başladığını ve 2 binden fazla mezunun olduğunu ifade etti.

Son akademik yıl içerisinde Türkiye'den 23 kişinin burs kazandığını belirten Morris, bugün 10 kişinin burs sertifikasını teslim alacağını dile getirdi.

Birleşik Krallık Hükûmeti ve Dışişleri Bakanlığınca finanse edilen Chevening Burs programının, 1863 yılından bu yana dünya genelinde 55 binin üzerinde mezunu bulunuyor.