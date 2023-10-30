Haber: Damla Oya Erman

Parti üstü bir etik izleme organizasyonu olan "Vatandaşlar için Sorumluluk ve Etik Washington" veya kısaca "CREW", Trump'ın 6 Ocak isyanındaki rolü nedeniyle 14. Değişiklik'in Trump'ı başkanlık için aday olmaktan men edeceğini iddia ederek Eylül ayının başlarında dava açtı.

Değişiklik, "isyana veya isyana katılanlara yardım veya destek veren" herhangi birinin göreve aday olamayacağını belirleyen bir bölüm içerir.

Colorado Bölge Hakimi Sarah Wallace, Trump'ın avukatlarının, hukuki dilekçenin işlemlerinde hata yaptığını iddia etmelerine karşı Cuma günü yaptığı bir kararda bu davanın hukuki sorularının "en iyi şekilde mahkemeye saklanması gerektiğini" ifade etti.

Trump daha önce davanın ifade özgürlüğü yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle reddedilmesini denemişti.

CREW'ün hukuk ekibi, Insider'a yaptığı açıklamada, "Mahkemenin titiz kararından memnuniyet duyuyoruz ve müvekkillerimizin davasını mahkemede sunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Ancak Trump'ın bir sözcüsü, kararı "Amerikan olmadığını" ve "kararın iptal edileceğini" söyleyerek eleştirdi. Trump ekibi, davanın ilerlemesine izin veren tek hakimin bu Denver hakimi olduğunu savundu.

Bu dava, Trump'ın üçüncü bir başkanlık kampanyası için girişimde bulunacağını açıkladığında geçen yıl ortaya çıktı. 14. Değişiklik'in 3. bölümü, Amerikan İç Savaşı'nın ardından kabul edildi ve genellikle Konfederasyon'a bağlı yetkilileri seçilmiş görevi yapmaktan men etmek için kullanıldı. Ancak değişiklik, başkan adaylarını isyana katılanlar olarak görev yapmamalarını engelleyebilecek gruplar olarak belirlemez.

CREW ve diğer gruplar, değişikliğin sınırlarını test etmek amacıyla bu tür davalara devam etti. Minnesota'da, başka bir grup olan "Free Speech For People" veya "FSFP", benzer bir dava açtı ve Trump'ın avukatları davanın reddedilmesini istedi. Michigan'da ise, FSFP'nin de dahil olduğu iki dava, mahkeme tarafından hızlandırılmak isteniyor.

Hakim Wallace, dava reddetme taleplerine henüz bir yanıt vermedi, ancak bu talepler reddedilirse dava 30 Ekim'de mahkemeye gitme olasılığı bulunuyor.