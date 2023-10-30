Haber: Damla Oya Erman

Bu zafer, Ali'nin unvanını geri kazandığı tarihteki ikinci eski şampiyon olma unvanını elde etti.

"Ormanın Gururu" adıyla anılan bu büyük dövüş, Afrika'nın ilk ağır siklet şampiyonasıydı ve Don King tarafından isimlendirilmişti. İlk başta "Köle Gemisinden Şampiyonluğa!" olarak adlandırılan maçın afişleri, Zaire'nin devlet başkanının itirazı sonucu yakılmıştı. Batı Afrika Cumhuriyeti hükümeti, bu etkinliği dünya genelinde ülkelerinin doğal kaynakları ve büyüleyici güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenledi. Ali, "Amerikalı siyahlar ile Afrikalılar arasında bir bağ kurmak istedim. Bu dövüş, ırk sorunları ve Vietnam gibi konuları işliyordu" diyerek maça olan bakış açısını paylaştı. O dönemde, "Ormanın Gururu," ülkenin bilinç düzeyini artırmaya yönelik büyük bir girişim olarak öne çıktı.

Maç gününde saat 04:30'da 60,000 seyirci, ABD'deki ana saat dilimini hedefleyen bir şekilde ay ışığının altında toplandı. Seyirciler, "Ali, bomaye" ("Ali, onu öldür") sloganlarıyla maçı izledi. Ali, Foreman'ı haftalar boyunca alaycı sözlerle provoke etmişti ve genç boksör de maça başlamak için sabırsızlanıyordu. Zil çaldığında, Foreman, karakteristik çekiç darbeleriyle Ali'ye saldırmaya başladı. Ancak yaşlı boksör, kendisini iplerin arkasına yaslayarak mümkün olduğunca fazla vuruşu engelledi. Ali, Foreman'ı yormayı bekleyebileceğine inanıyordu. Ali'nin antrenörü daha sonra bu stratejiyi "rope-a-dope" olarak adlandırdı.

Beşinci raunda gelindiğinde, Foreman yorgun düşmeye başladı. Güçlü vuruşları artık teğet geçiyor ve hafif dokunuşlara dönüşüyordu. Sekizinci rauntta ise, Ali, hızlı vuruşlarla yorgun Foreman'ı şaşırttı. Ali'nin sert sol ve keskin sağ vuruşları, Foreman'ın yorgun bacaklarının çökmesine neden oldu ve rakibini mindere yıktı. Hakem, raundun son saniyelerinde Foreman'ı saydırdı.

Ali, unvanını kaybedip geri kazandıktan sonra 1981 yılında emekli oldu ve 2016 yılında hayatını kaybetti. Diğer yandan, George Foreman 1977 yılında emekli oldu, ancak antrenman yapmaya devam etti ve 1987 yılında boks tarihindeki en yaşlı ağır siklet şampiyonu oldu. Bugün, Teksas'ta rahip ve çiftçi olarak hayatını sürdüren Foreman, beş kız ve beş oğlu olmak üzere on çocuğun babasıdır ve son derece popüler olan George Foreman iç mekan ızgaralarının sözcülüğünü yapmaktadır.