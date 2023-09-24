Haber: Mert Osman Erman

Şaşırtıcı bir şekilde neredeyse tüm sorular Hindistan ve Bay Trudeau'nun haftanın başlarında yaptığı şok edici iddia hakkındaydı: Hindistan hükümetinin, Kanadalı bir vatandaşın Kanada topraklarında bir Sikh aktivistini keyfi olarak öldürmesine katıldığına dair güvenilir kanıtlar olduğu; Hindistan'ın terörizmle suçladığı bir kişi.

Delhi, cinayetle hiçbir ilgisi olmadığını reddetti

Başbakan, dikkatlice, özenle konuşarak konuşma noktalarına sıkı sıkıya bağlı kaldı. "Provokasyon yapmak veya sorun çıkarmak istemiyoruz," dedi. "Kurallara dayalı düzen için duruyoruz."

Ancak, birkaç muhabir sordu, Kanada'nın müttefikleri neredeydi? Bir gazeteci Bay Trudeau'ya, "Şimdiye kadar zamanda," dedi, "yalnız gibi görünüyorsunuz."

En azından halk gözünde, Bay Trudeau, dünya ekonomilerinden biri olan ve Kanada'nın nüfusunun 35 katı büyüklüğünde bir nüfusa sahip Hindistan ile karşı karşıya geldiği bu konuda büyük ölçüde kendi başına bırakılmış gibi görünüyor.

Başbakan'ın patlayıcı açıklamayı yaptığı günden bu yana, Beş Göz istihbarat ittifakındaki müttefikleri, tam destekten oldukça uzak duran görünüşte standart açıklamalar verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, ülkesinin "Kanada'nın söylediklerini çok ciddiye aldığını" söyledi. Neredeyse aynı dil kullanılarak, Avustralya da suçlamalardan "derin endişe" duyduğunu söyledi.

Ancak en sessizlik belki de Kanada'nın güney komşusu, Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. İki ülke yakın müttefiklerdir, ancak ABD, Kanada'nın lehine şiddetle konuşmak yerine sessiz kalmıştır.

Başkan Joe Biden bu hafta Birleşmiş Milletler'de konuşurken Hindistan'ı gündeme getirdiğinde, kınamak için değil, ülkenin yeni bir ekonomik yol haritası oluşturmada yardımcı olduğunu övmek için oldu.

Bay Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan daha sonra ABD ile komşusu arasında bir "kama" olmadığını, Kanada'nın yakından danışıldığını söyledi. Ancak diğer kamu açıklamaları cılız, daha çok "derin endişe" onayları ve Batı dünyası için Hindistan'ın giderek daha büyük bir önem olduğu vurgulanmıştır.

Uzmanlara göre Kanada için sorun, şu anda çıkarlarının Hindistan'ın muazzam stratejik önemi karşısında solgun kalmasıdır.

Xavier Delgado, Wilson Center'ın Kanada Enstitüsü'nde araştırmacı olan, "Birleşik Devletler, İngiltere ve tüm bu Batı ve Hint-Pasifik müttefikleri, Hindistan'ı Çin'e karşı bir set ve karşı ağırlık olarak odaklanan bir strateji oluşturdu. Bu, pencereden atacak bir şey olamayacakları bir şeydir," dedi.

Kanadalı CTV ile konuşan ABD'nin Kanada Büyükelçisi David Cohen, Beş Göz ortaklarının bu konuda istihbarat paylaştığını doğruladı. Ancak bu müttefiklerin Kanada'nın cinayeti açıkça kınamasını reddettiği bir itirazla ilgili olarak sadece "özel diplomatik görüşmelere yorum yapma alışkanlığında olmadığını" söyledi.

Yine de, görece sessizlik aynı zamanda Kanada'nın dünya sahnesindeki eksikliklerini yansıtıyor olabilir - güvenilir bir Batı müttefiki, ancak kendi başına bir küresel güç değil.

Christopher Sands, Kanada Enstitüsü Direktörü, "Bu bir zayıflık anıdır," dedi

"Şu anda bir hard power anı görüyoruz. Bu, Kanada'nın parladığı bir ortam değil," dedi. "Kararlı şeyler, güç ve para hepsi, Kanada'nın sahip olmadığı şeylerdir."

Kanada Başbakanı'nın, eğer doğruysa, bir siyasi cinayeti bir demokrasinin elinde Kanada topraklarında gerçekleştirmek anlamına geleceği iddiaları açıklamasının, dışında pek çok insan itiraz etmemiştir. Ancak bu etikler, küresel rüzgarları değiştirmek için yeterli olmayabilir.

Bay Trudeau için, bu soğuk jeopolitik gerçeklik, Hindistan ile olan gerilimler giderek yükselirken görünüşte yalnız birkaç gün anlamına geldi - diplomatik sınır dışı etmeler, seyahat uyarıları ve en dramatik olarak, Hindistan'a seyahat etmeyi amaçlayan Kanadalıların tüm vize hizmetlerinin askıya alınması.

Yaralayıcı olması için tuzla biber serpmek, bu uzun hafta Kanada'nın Liberal lideri için daha da uzun bir yazın sonunda geldi.

Kanadalılar enflasyon ve yüksek faiz oranlarıyla boğuşurken, iddia edilen Çin müdahalesinin Kanada seçimlerine etki ettiği haberleri ortaya çıktı; eleştirmenler Bay Trudeau ve kabinesinin bunun farkında olduğunu ancak ciddiye almadığını söylediler.

Ardından, ülkenin en kötü ünlü seri katili Paul Bernardo'nun orta güvenlik hapishanesine nakledileceği ortaya çıktı ve ülke çapında öfkeye neden oldu. Bir kez daha, Bay Trudeau'nun ekibinin çıkmazda yakalandığı eleştirilere maruz kaldı.

Eylül ayına gelindiğinde, Bay Trudeau'nun onay dereceleri 2015 yılında seçilen başbakanlarını onaylama oranının yüzde 63'ünü olumsuz olarak değerlendiren Kanadalıların yüzde 63'ünün olumsuz olarak değerlendirdiği üç yılın en düşük seviyesine düşmüştü.

Shachi Kurl, Angus Reid Enstitüsü'nün başkanı olan, "Sekiz yıl süren bir dönem boyunca daha düşük olmadı" dedi ve "şu an ona çok açık sorular soruluyor, 'etrafta kalacak mısınız? İstifa mı edeceksiniz?' gibi" dedi.

Bay Trudeau için, uluslararası arenada yalnız görünse de, Hindistan ile bu anlaşmazlık, evde çok ihtiyaç duyulan bir destek sağlayabilir.

"Bu onu tüm bu iç sorunlardan uzaklaştırdı," dedi Bay Clark.

Ve Bay Trudeau'nun haftayı başka bir müttefik ve daha büyük bir ünlü Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile yan yana bitirmesi de zarar vermemiş olabilir. En azından Bay Trudeau için, bir gün için, çok iyi bir arkadaşlık içinde gibi görünüyordu.