Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şebve ilinin batısındaki Musaynia bölgesinde yola döşenen mayın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı Şebve Savunma Güçleri'nin bulunduğu bir askeri aracın geçişi sırasında infilak etti.

Olayda 4 asker yaşamını yitirdi, 3 asker de yaralandı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken, Şebve'deki yerel yönetimden de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GGK'nın kontrolündeki Şebve, askeri araçlar ve kontrol noktalarını hedef alan bombalı saldırılar ile terör eylemlerine tanık oluyor.

AA