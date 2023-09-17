Haber: Mert Osman Erman

Video, kazadan hemen önce hayatta kalan pilotun atlamasını gösteriyor ve ardından Torino Havalimanı yakınlarında büyük bir ateş topu oluşuyor.

Kızın 9 yaşındaki erkek kardeşi ciddi şekilde yaralandı, ebeveynleri yanıklar yaşadı.

Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini kaza için "korkunç bir trajedi" dedi.

Torino'nun ana havalimanına yakın çekilen videoda, dokuz uçağın iki sıkı formasyonda yüksekliğini kazandığını ve birinin ayrıldığını ve gökyüzüne düşmeye başladığını gösteriyor.

Uçak yerden düştüğünde, pilotun uçaktan atlamasından sonra bir paraşüt ile görülebildiği kalın siyah dumanlar yükseliyor.

Yerel İtalyan medyasına göre, ilk inceleme uçağın muhtemelen bir kuş sürüsüne çarpabileceğini ve muhtemelen bir hayvanın motora girmesine ve motor arızasına neden olabileceğini öne sürüyor.

Jet, Pazar günü İtalyan hava kuvvetlerinin 100. yılını kutlayan bir etkinlikte yer alması gereken Frecce Tricolori gösteri ekibinin bir parçasıydı.

Bu etkinlik Reuters'e göre şimdi iptal edildi.

Savunma Bakanı Guido Crosetto, yetkililerin "aile üyelerine başsağlığı" dileklerini ilettiğini ekledi.

Sosyal medyada yazarken, Salvini pilotun "paraşütüyle son anda atladığını" doğruladı.

"Bir korkunç trajedi," ekledi. "Dua ve dokunaklı yakınlıkla bir kucaklama."