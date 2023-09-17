Haber: Mert Osman Erman

Gemiler Cumartesi günü Chornomorsk'a ulaştı ve dünya pazarlarına gönderilmek üzere 20.000 ton buğday yüklemeyi planlıyordu.

Yetkililer, bu gemilerin, gemilerin güvenliğini sağlayan bir anlaşmanın Rusya ile çöküşünden bu yana bir Ukrayna limanına ulaşan ilk sivil gemiler olduğunu söyledi.

Daha önce bu koridor yalnızca Ukrayna'dan ayrılan gemiler tarafından kullanılmıştı.

Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov, gemilerin - Resilient Africa ve Aroyat - Palau adası ülkesinin bayrağını taşıdığını ve mürettebatlarının Ukrayna, Türkiye, Azerbaycan ve Mısır'dan insanlardan oluştuğunu söyledi.

Gemiler, Ukrayna tarım bakanlığına göre bu buğdayı Mısır ve İsrail'e teslim edecek.

Moskova, Ukraynalı limanlardan tahıl ihracatını kolaylaştıran Birleşmiş Milletler destekli bir anlaşmayı terk ettikten sonra, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki batı sahilini takip eden deniz koridorunu tek taraflı olarak ilan etti.

Moskova, kendi gıda ve gübrelerini ihraç etmeyi sağlayan anlaşmanın bazı bölümlerinin uygulanmadığını ve Batı'nın yaptırımlarının kendi tarım ihracatını sınırladığını iddia ederek anlaşmanın bir kısmının ihracatını yapmasına izin verdiğini söyledi.

O zamandan beri Rusya, Ukrayna'ya seyir yapan sivil gemileri potansiyel askeri hedefler olarak ele almakla tehdit etti.

Bu haftanın başlarında Birleşik Krallık, Rusya'nın Ukrayna limanı Odessa'da dinlenirken bir gemiyi çoklu seyir füzeleri ile hedef aldığını suçladı.

Ukrayna, ayçiçek yağı, arpa, mısır ve buğday gibi ürünlerin dünyanın en büyük tedarikçilerinden biridir.

Rusya 2022'nin Şubat ayında Ukrayna'ya saldırdığında, donanması ülkenin Karadeniz limanlarını abluka altına aldı ve ihracat için ayrılan 20 milyon ton tahılı sıkıştırdı.

Bu, dünya gıda fiyatlarının yükselmesine neden oldu ve Ukrayna'dan önemli miktarda gıda ithal eden Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde kıtlıklar yaratma tehdidi oluşturdu.

Bu ülkelerden bazıları, Afganistan, Yemen, Sudan ve Etiyopya dahil olmak üzere, insani yardıma acil ihtiyaç duymaya devam ediyor.

Karadeniz'den geçen gemilere tehditlerin yanı sıra, Moskova Ukrayna liman altyapısına da artan bir şekilde saldırdı.

Moskova, Ukrayna'nın buğday ihracatını zarar vermek ve küresel gıda güvenliğini zayıflatmak için "iğrenç" bir girişimde bulunmakla suçladı.